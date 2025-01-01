Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на вівторок





Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,77 грн за один євро, тобто гривня втратила одразу 74 копійки й оновила історичний максимум.



На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,43-41,46 грн/дол., а євро - 47,79/47,80 грн/євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив на вівторок, 22 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,77 грн за один євро, тобто гривня втратила одразу 74 копійки й оновила історичний максимум.На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,43-41,46 грн/дол., а євро - 47,79/47,80 грн/євро.

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