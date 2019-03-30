Ціни на м'ясо різко переписали: у скільки цьогоріч обійдеться волинянам шашлик









Перш ніж вирушати в магазин, варто розрахувати необхідну кількість продукту. Згідно з кулінарними нормами:



для чоловіка потрібно 400–500 г сирого м’яса;

для жінки – 300 г;

для дитини – 130–300 г, залежно від віку.



Важливо враховувати, що при приготуванні шашлику м’ясо втрачає до 30-40% своєї маси. А якщо пікнік триватиме довше ніж 6 годин – норми краще збільшити на 20–25%. Найчастіше українці обирають свинину – переважно ошийок, який має ідеальну жирність для смаження.



Водночас курятина, зокрема стегно або філе, має попит через нижчу ціну, легкість у приготуванні та засвоєнні. За даними порталу "Мінфін", із 21 березня по 21 квітня 2025 року ціни зросли:



свинина (ошийок): із 275,10 грн до 316,77 грн/кг (+41,67 грн);

куряче стегно: зі 159,13 грн до 190,93 грн/кг (+31,80 грн);

куряче філе: зі 183,77 грн до 188,30 грн/кг (+4,53 грн);

яловичина (гуляш): із 336,83 грн до 339,33 грн/кг (+2,55 грн).

Свинина стала беззаперечним лідером за здорожчанням. "На свинину попит зростає більше. Люди готові заплатити, щоб приготувати святковий стіл або шашлик так, як хочуть. Тому й ціна пішла вгору", – пояснює заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.



"Ми повинні констатувати, що в Україні збільшується інфляція. Вона є однією зі складових, яка формує сьогодні не тільки ціни на м'ясо, а й цілий споживчий кошик українців", – зазначив Марчук.



До цього додаються й інші чинники: зменшення поголів’я худоби, висока вартість кормів та сезонний попит. "Кількість поголів’я не збільшується, а зменшується. А на пікові моменти попит зростає – і тоді потрібно нарощувати обсяги. Звідси й стрибок цін", – додає експерт.



При цьому, попри новини про ящур в Угорщині та віруси серед диких кабанів у ЄС, вплив імпортної ситуації на українські ціни мінімальний. "Ми щодо м’ясної продукції більшою мірою є самодостатніми. Внутрішній ринок покриває попит", – резюмує Марчук.



Тож, за підрахунками OBOZ.UA, компанія з 6 осіб (3 чоловіки, 2 жінки, 1 дитина) потребуватиме близько 2,3 кг м’яса. Якщо обрати свинину, доведеться витратити приблизно 720 грн. Курятина обійдеться дешевше – 435-490 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Традиційно після Великодня в Україні починається сезон шашликів, і цього року свинина подорожчала на понад 40 гривень за кілограм. Щоб приготувати шашлик на шістьох осіб (3 чоловіки, 2 жінки, 1 дитина) потрібно буде близько 2,3 кг м’яса, на яке доведеться витратити від 450 грн (курятина) до 720 грн (свинина). OBOZ.UA розібрався, в яку суму обійдеться українцям шашлик, та звернувся по коментар до Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, аби з'ясувати причини подорожчання. Цього року любителям пікніків доведеться викласти більше, ніж раніше: лише за свинину – найпопулярніше м’ясо для смаження, ціна зросла майже на 42 гривні за кілограм.Перш ніж вирушати в магазин, варто розрахувати необхідну кількість продукту. Згідно з кулінарними нормами:для чоловіка потрібно 400–500 г сирого м’яса;для жінки – 300 г;для дитини – 130–300 г, залежно від віку.Важливо враховувати, що при приготуванні шашлику м’ясо втрачає до 30-40% своєї маси. А якщо пікнік триватиме довше ніж 6 годин – норми краще збільшити на 20–25%. Найчастіше українці обирають свинину – переважно ошийок, який має ідеальну жирність для смаження.Водночас курятина, зокрема стегно або філе, має попит через нижчу ціну, легкість у приготуванні та засвоєнні. За даними порталу "Мінфін", із 21 березня по 21 квітня 2025 року ціни зросли:свинина (ошийок): із 275,10 грн до 316,77 грн/кг (+41,67 грн);куряче стегно: зі 159,13 грн до 190,93 грн/кг (+31,80 грн);куряче філе: зі 183,77 грн до 188,30 грн/кг (+4,53 грн);яловичина (гуляш): із 336,83 грн до 339,33 грн/кг (+2,55 грн).Свинина стала беззаперечним лідером за здорожчанням. "На свинину попит зростає більше. Люди готові заплатити, щоб приготувати святковий стіл або шашлик так, як хочуть. Тому й ціна пішла вгору", – пояснює заступник голови Всеукраїнської аграрної ради."Ми повинні констатувати, що в Україні збільшується інфляція. Вона є однією зі складових, яка формує сьогодні не тільки ціни на м'ясо, а й цілий споживчий кошик українців", – зазначив Марчук.До цього додаються й інші чинники: зменшення поголів’я худоби, висока вартість кормів та сезонний попит. "Кількість поголів’я не збільшується, а зменшується. А на пікові моменти попит зростає – і тоді потрібно нарощувати обсяги. Звідси й стрибок цін", – додає експерт.При цьому, попри новини про ящур в Угорщині та віруси серед диких кабанів у ЄС, вплив імпортної ситуації на українські ціни мінімальний. "Ми щодо м’ясної продукції більшою мірою є самодостатніми. Внутрішній ринок покриває попит", – резюмує Марчук.Тож, за підрахунками OBOZ.UA, компанія з 6 осіб (3 чоловіки, 2 жінки, 1 дитина) потребуватиме близько 2,3 кг м’яса. Якщо обрати свинину, доведеться витратити приблизно 720 грн. Курятина обійдеться дешевше – 435-490 грн.

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