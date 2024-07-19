Три дні вишуканого смаку та музики: у Луцьку відбудеться ювілейний FOOD FEST на новій локації





Про це



Протягом трьох днів на гостей чекатимуть гастрономічні новинки, жива музика та особлива атмосфера фестивалю. Хедлайнер заходу – DOROFEEVA. Крім неї, на сцені виступатимуть BARYK, Шугар, FІЇNKA, Віктор Павлік та інші улюблені виконавці.



ГРАФІК ФЕСТИВАЛЮ:



П’ятниця (день відкриття): 12:00 – 22:00



Субота: 12:00 – 22:00



Неділя (грандіозне закриття): 12:00 – 21:45



FOOD FEST традиційно поєднує розваги з благодійністю – частину зібраних коштів організатори передадуть на потреби ЗСУ. Вартість квитка на всі три дні фестивалю становить 650 гривень. Діти до дванадцяти років і військові можуть відвідати захід безкоштовно. Власникам онлайн-квитків гарантовано вхід без черги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 9–11 травня відбудеться ювілейний FOOD FEST. Цьогорічна подія пройде на новій локації – у Adrenalin City, і збере понад сорок учасників фудкорту та десятки відомих артистів.Про це Район.Луцьк повідомили організатори фестивалю.Протягом трьох днів на гостей чекатимуть гастрономічні новинки, жива музика та особлива атмосфера фестивалю. Хедлайнер заходу – DOROFEEVA. Крім неї, на сцені виступатимуть BARYK, Шугар, FІЇNKA, Віктор Павлік та інші улюблені виконавці.ГРАФІК ФЕСТИВАЛЮ:П’ятниця (день відкриття): 12:00 – 22:00Субота: 12:00 – 22:00Неділя (грандіозне закриття): 12:00 – 21:45FOOD FEST традиційно поєднує розваги з благодійністю – частину зібраних коштів організатори передадуть на потреби ЗСУ. Вартість квитка на всі три дні фестивалю становить 650 гривень. Діти до дванадцяти років і військові можуть відвідати захід безкоштовно. Власникам онлайн-квитків гарантовано вхід без черги.

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