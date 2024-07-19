Три дні вишуканого смаку та музики: у Луцьку відбудеться ювілейний FOOD FEST на новій локації
Сьогодні, 20:38
У Луцьку 9–11 травня відбудеться ювілейний FOOD FEST. Цьогорічна подія пройде на новій локації – у Adrenalin City, і збере понад сорок учасників фудкорту та десятки відомих артистів.
Про це Район.Луцьк повідомили організатори фестивалю.
Протягом трьох днів на гостей чекатимуть гастрономічні новинки, жива музика та особлива атмосфера фестивалю. Хедлайнер заходу – DOROFEEVA. Крім неї, на сцені виступатимуть BARYK, Шугар, FІЇNKA, Віктор Павлік та інші улюблені виконавці.
ГРАФІК ФЕСТИВАЛЮ:
П’ятниця (день відкриття): 12:00 – 22:00
Субота: 12:00 – 22:00
Неділя (грандіозне закриття): 12:00 – 21:45
FOOD FEST традиційно поєднує розваги з благодійністю – частину зібраних коштів організатори передадуть на потреби ЗСУ. Вартість квитка на всі три дні фестивалю становить 650 гривень. Діти до дванадцяти років і військові можуть відвідати захід безкоштовно. Власникам онлайн-квитків гарантовано вхід без черги.
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Про це Район.Луцьк повідомили організатори фестивалю.
Протягом трьох днів на гостей чекатимуть гастрономічні новинки, жива музика та особлива атмосфера фестивалю. Хедлайнер заходу – DOROFEEVA. Крім неї, на сцені виступатимуть BARYK, Шугар, FІЇNKA, Віктор Павлік та інші улюблені виконавці.
ГРАФІК ФЕСТИВАЛЮ:
П’ятниця (день відкриття): 12:00 – 22:00
Субота: 12:00 – 22:00
Неділя (грандіозне закриття): 12:00 – 21:45
FOOD FEST традиційно поєднує розваги з благодійністю – частину зібраних коштів організатори передадуть на потреби ЗСУ. Вартість квитка на всі три дні фестивалю становить 650 гривень. Діти до дванадцяти років і військові можуть відвідати захід безкоштовно. Власникам онлайн-квитків гарантовано вхід без черги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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