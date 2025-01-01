Україна розшукує 60 тисяч зниклих безвісти

Україна розшукує 60 тисяч зниклих безвісти
Близько 60 тисяч українців офіційно вважаються зниклими безвісти. Приблизно шоста частина з них може перебувати в полоні у Росії.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Суспільне" заявив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

"У розшуку перебувають понад 60 тисяч осіб. Щодо близько 10 тисяч є підтвердження, що вони в полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження - від країни-агресора через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - так і про неофіційні", - розповів Добросердов.

Він уточнив, що неофіційні джерела інформації - це свідчення тих, хто повернувся з полону, а також пошук по OSINT. Зокрема, окремі російські військові публікують у мережі інформацію, на підставі якої підтверджується факт перебування конкретних українців у полоні. Так вдалося встановити вже понад півтори тисячі зниклих безвісти.

При цьому офіційне джерело інформації - це підтвердження через канали Червоного Хреста.

Чому полонених вважають зниклими безвісти

Добросердов пояснив, що виключення з реєстру зниклих безвісти відбувається тільки за дотримання однієї з двох умов. Перша - людина звільнена і перебуває або на території, підконтрольній уряду України, або в країні, з якою в України є міжнародно-правові угоди.

Друга - правоохоронні органи ухвалюють юридичне рішення про те, що знайдене тіло ідентифіковано як таке, що належить особі, яку раніше вважали зниклою безвісти.

Обмін полоненими перед Великоднем

Нагадаємо, 19 квітня між Україною та Росією відбувся великий обмін полоненими. 277 українських захисників повернулися додому.

Більшість тих, кого повернули, - воїни, які народилися після 2000 року.

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Теги: Росія, війна
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