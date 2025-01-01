Спомин про Героя. Рідні пів року не знали про долю Андрія Федорчука
Сьогодні, 12:45
Майже пів року родина та близькі нічого не знали про долю солдата Андрія Федорчука, який поліг на Донеччині.
Про це повідомляє Нова доба.
Гірка звістка у січні огорнула жалобою всю Колківську громаду: 38-річний колківчанин, солдат Андрій Іванович Федорчук, який вважався зниклим безвісти, загинув 13 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Андрій Федорчук народився й виховувався у колківській родині разом із двома сестрами, старшою Лілією та молодшою Таїсією. Вчився спершу в Колківському ліцеї, потім продовжив навчання в місцевому вищому професійному училищі, де здобув фах кухаря-кондитера.
«Син спершу пробував себе у ролі кухаря в Луцьку, але в подальшому розглядав інші види діяльності. Деякий час трудився на луцькому заводі «Кромберг енд Шуберт», а потім перекваліфікувався на будівельника й працював у різних організаціях Києва та Луцька», – розповідає його мама Валентина Миколаївна, якій нелегко дається розмова про сина в минулому часі. – «Окрім цього, Андрій займався євроремонтами, в тому числі допомагав колківчанам оздоблювати свої оселі. Ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Одружився він у 2020 році. Його обраницею стала Оксана із села Озеро. Діток, на жаль, вони не мали. Андрій був дуже добрим та веселим, дбайливим сином й братом. Любив своїх п’ятьох племінників та намагався приділяти їм свою увагу. Старався всім нам допомогти».
Чоловік був мобілізований до війська 30 травня минулого року. Вишкіл проходив у м. Володимир. Потім був призначений старшим механіком-водієм волинської 100-ої ОМБр. Його підрозділ спочатку попрямував до Львова, а невдовзі вже був біля Торецька, де Андрій і воював.
«Телефонував син досить часто, надсилав багато фотографій, особливо з полігону. А от про війну майже нічого не розповідав. У відпустку також не приїздив», – продовжує мама Захисника. – «14 серпня нам повідомили, що Андрій зник безвісти в районі м. Торецьк. Я відразу почала телефонувати до різних інстанцій, аби вони допомогли у його пошуках. Це були звернення в Червоний хрест, координаційні штаби у Луцьку та Львові, поліцію, до омбудсмена Дмитра Лубінця. Але оскільки тоді там йшли запеклі бої й була окупована територія, його не могли відразу знайти».
У січні 2025-го рідним повідомили, що їхній син та брат загинув під час мінометного обстрілу поблизу Торецька Донецької області 13 серпня 2024 року.
А вже 26 січня велелюдною ходою колківчани та жителі громади провели в останню земну дорогу загиблого бійця Андрія Федорчука. Відспівали Захисника у місцевому Свято-Хрестовоздвиженському храмі. Поховали Воїна на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого Захисника! Нехай душа Героя Андрія знайде вічний спокій! Слава ніким не скореним українським Героям!» - йдеться у публікації.
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Про це повідомляє Нова доба.
Гірка звістка у січні огорнула жалобою всю Колківську громаду: 38-річний колківчанин, солдат Андрій Іванович Федорчук, який вважався зниклим безвісти, загинув 13 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Андрій Федорчук народився й виховувався у колківській родині разом із двома сестрами, старшою Лілією та молодшою Таїсією. Вчився спершу в Колківському ліцеї, потім продовжив навчання в місцевому вищому професійному училищі, де здобув фах кухаря-кондитера.
«Син спершу пробував себе у ролі кухаря в Луцьку, але в подальшому розглядав інші види діяльності. Деякий час трудився на луцькому заводі «Кромберг енд Шуберт», а потім перекваліфікувався на будівельника й працював у різних організаціях Києва та Луцька», – розповідає його мама Валентина Миколаївна, якій нелегко дається розмова про сина в минулому часі. – «Окрім цього, Андрій займався євроремонтами, в тому числі допомагав колківчанам оздоблювати свої оселі. Ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Одружився він у 2020 році. Його обраницею стала Оксана із села Озеро. Діток, на жаль, вони не мали. Андрій був дуже добрим та веселим, дбайливим сином й братом. Любив своїх п’ятьох племінників та намагався приділяти їм свою увагу. Старався всім нам допомогти».
Чоловік був мобілізований до війська 30 травня минулого року. Вишкіл проходив у м. Володимир. Потім був призначений старшим механіком-водієм волинської 100-ої ОМБр. Його підрозділ спочатку попрямував до Львова, а невдовзі вже був біля Торецька, де Андрій і воював.
«Телефонував син досить часто, надсилав багато фотографій, особливо з полігону. А от про війну майже нічого не розповідав. У відпустку також не приїздив», – продовжує мама Захисника. – «14 серпня нам повідомили, що Андрій зник безвісти в районі м. Торецьк. Я відразу почала телефонувати до різних інстанцій, аби вони допомогли у його пошуках. Це були звернення в Червоний хрест, координаційні штаби у Луцьку та Львові, поліцію, до омбудсмена Дмитра Лубінця. Але оскільки тоді там йшли запеклі бої й була окупована територія, його не могли відразу знайти».
У січні 2025-го рідним повідомили, що їхній син та брат загинув під час мінометного обстрілу поблизу Торецька Донецької області 13 серпня 2024 року.
А вже 26 січня велелюдною ходою колківчани та жителі громади провели в останню земну дорогу загиблого бійця Андрія Федорчука. Відспівали Захисника у місцевому Свято-Хрестовоздвиженському храмі. Поховали Воїна на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого Захисника! Нехай душа Героя Андрія знайде вічний спокій! Слава ніким не скореним українським Героям!» - йдеться у публікації.
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