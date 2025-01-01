Росія завершила «великоднє перемир'я» та звинуватила Україну в порушенні умов





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Після закінчення Великоднього перемир'я, яке діяло з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня, Росія заявила про продовження проведення так званої "спеціальної військової операції".



У заяві Міноборони Росії йдеться, що їх війська "строго дотримувалися режиму припинення вогню" протягом цього періоду, залишаючись на раніше зайнятих позиціях.



Однак, вочевидь, Росія не упустила нагоди звинуватити Україну в порушенні умов перемир'я.



Міноборони РФ заявило, що українські збройні сили нібито продовжували обстріли, зокрема артилерійські удари та використання дронів по позиціях російських військ.



Цинічно, Росія звинувачує Україну в порушенні перемир’я, не зважаючи на власне продовження агресивних дій.



Великоднє "перемир'я"



19 квітня глава Кремля володимир путін ініціював так зване "припинення вогню". Воно було оголошено з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. Але незважаючи на указ самого путіна, окупанти не припиняють обстрілювати позиції українських військ на фронті, а також населені пункти і цивільних.



При цьому, за даними президента, Росія посилила обстріли на фронті вранці 20 квітня. Найбільше ворог активізувався на Покровському та Сіверському напрямках фронту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія завершила "великоднє перемир'я" та продовжила так звану "спеціальну військову операцію". Міноборони РФ звинуватило Україну в порушенні умов.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.Після закінчення Великоднього перемир'я, яке діяло з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня, Росія заявила про продовження проведення так званої "спеціальної військової операції".У заяві Міноборони Росії йдеться, що їх війська "строго дотримувалися режиму припинення вогню" протягом цього періоду, залишаючись на раніше зайнятих позиціях.Однак, вочевидь, Росія не упустила нагоди звинуватити Україну в порушенні умов перемир'я.Міноборони РФ заявило, що українські збройні сили нібито продовжували обстріли, зокрема артилерійські удари та використання дронів по позиціях російських військ.Цинічно, Росія звинувачує Україну в порушенні перемир’я, не зважаючи на власне продовження агресивних дій.19 квітня глава Кремляініціював так зване "припинення вогню". Воно було оголошено з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. Але незважаючи на указ самого путіна, окупанти не припиняють обстрілювати позиції українських військ на фронті, а також населені пункти і цивільних.При цьому, за даними президента, Росія посилила обстріли на фронті вранці 20 квітня. Найбільше ворог активізувався на Покровському та Сіверському напрямках фронту.

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