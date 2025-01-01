Росія завершила «великоднє перемир'я» та звинуватила Україну в порушенні умов

Росія завершила «великоднє перемир'я» та звинуватила Україну в порушенні умов
Росія завершила "великоднє перемир'я" та продовжила так звану "спеціальну військову операцію". Міноборони РФ звинуватило Україну в порушенні умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.

Після закінчення Великоднього перемир'я, яке діяло з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня, Росія заявила про продовження проведення так званої "спеціальної військової операції".

У заяві Міноборони Росії йдеться, що їх війська "строго дотримувалися режиму припинення вогню" протягом цього періоду, залишаючись на раніше зайнятих позиціях.

Однак, вочевидь, Росія не упустила нагоди звинуватити Україну в порушенні умов перемир'я.

Міноборони РФ заявило, що українські збройні сили нібито продовжували обстріли, зокрема артилерійські удари та використання дронів по позиціях російських військ.

Цинічно, Росія звинувачує Україну в порушенні перемир’я, не зважаючи на власне продовження агресивних дій.

Великоднє "перемир'я"

19 квітня глава Кремля володимир путін ініціював так зване "припинення вогню". Воно було оголошено з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. Але незважаючи на указ самого путіна, окупанти не припиняють обстрілювати позиції українських військ на фронті, а також населені пункти і цивільних.

При цьому, за даними президента, Росія посилила обстріли на фронті вранці 20 квітня. Найбільше ворог активізувався на Покровському та Сіверському напрямках фронту.


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Теги: Росія, війна
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