На Великдень під Луцьком виникла масштабна пожежа очерету

На Великдень під Луцьком виникла масштабна пожежа очерету
За минулу добу рятувальники Волині ліквідували низку займань сухої трави. Зокрема під Луцьком пожежа охопила понад два гектари очерету.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Волині у фейсбуці.

Учора, 20 квітня, рятувальники Волині неодноразово виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах. О 14:24 до Служби порятунку «101» надійшло перше повідомлення про загоряння сухої рослинності — і протягом усього дня займання виникали одне за одним. Основною причиною більшості пожеж стало необережне поводження з вогнем.

А в селі Клубочин Луцького району загорілася суха трава на площі 0,02 га. Рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці загасили пожежу підручними засобами. Ймовірною причиною стало спалювання сміття громадянкою 1947 р.н. На жінку офрмили постанову за ст. 175 КУпАП.

О 15:15 в селі Буяни Луцького району палав очерет на площі 2,2 га. Пожежу ліквідували вогнеборці 20 ДПРП селища Торчин та 2 ДПРЧ м. Луцьк, використавши два ручних стволи. Причиною ймовірно стала необережність під час куріння невстановлених осіб.


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Теги: пожежа, Волинь
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