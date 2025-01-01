На Великдень під Луцьком виникла масштабна пожежа очерету
Сьогодні, 12:02
За минулу добу рятувальники Волині ліквідували низку займань сухої трави. Зокрема під Луцьком пожежа охопила понад два гектари очерету.
Про це повідомляє ГУ ДСНС Волині у фейсбуці.
Учора, 20 квітня, рятувальники Волині неодноразово виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах. О 14:24 до Служби порятунку «101» надійшло перше повідомлення про загоряння сухої рослинності — і протягом усього дня займання виникали одне за одним. Основною причиною більшості пожеж стало необережне поводження з вогнем.
А в селі Клубочин Луцького району загорілася суха трава на площі 0,02 га. Рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці загасили пожежу підручними засобами. Ймовірною причиною стало спалювання сміття громадянкою 1947 р.н. На жінку офрмили постанову за ст. 175 КУпАП.
О 15:15 в селі Буяни Луцького району палав очерет на площі 2,2 га. Пожежу ліквідували вогнеборці 20 ДПРП селища Торчин та 2 ДПРЧ м. Луцьк, використавши два ручних стволи. Причиною ймовірно стала необережність під час куріння невстановлених осіб.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС Волині у фейсбуці.
Учора, 20 квітня, рятувальники Волині неодноразово виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах. О 14:24 до Служби порятунку «101» надійшло перше повідомлення про загоряння сухої рослинності — і протягом усього дня займання виникали одне за одним. Основною причиною більшості пожеж стало необережне поводження з вогнем.
А в селі Клубочин Луцького району загорілася суха трава на площі 0,02 га. Рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці загасили пожежу підручними засобами. Ймовірною причиною стало спалювання сміття громадянкою 1947 р.н. На жінку офрмили постанову за ст. 175 КУпАП.
О 15:15 в селі Буяни Луцького району палав очерет на площі 2,2 га. Пожежу ліквідували вогнеборці 20 ДПРП селища Торчин та 2 ДПРЧ м. Луцьк, використавши два ручних стволи. Причиною ймовірно стала необережність під час куріння невстановлених осіб.
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