На Волині через підпал сухої трави ледь не згоріла дача

На Волині через підпал сухої трави ледь не згоріла дача
Минулої доби в області трапилося 4 пожежі сухої трави. Усі — на Ковельщині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Площа угідь, охоплених вогнем склала понад 4 гектари.

14 квітня надвечір горіла суха трава й чагарники у с. Рівне, а увечері — суха трава й очерет біля с. Новий Мосир.

Крім того, займання сухостою трапилися у селищі Заболоття.

На території дачного масиву «Білий налив» у Ковелі на одній з дачних ділянок ледь не загорівся будиночок, навколо якого невідомі підпалили суху траву. Рятувальники приборкали займання й врятували від знищення будівлю.

Усі займання ліквідовані силами рятувальників і працівників місцевих пожежних команд. Їх спричинила необережність громадян з вогнем.
На Волині через підпал сухої трави ледь не згоріла дача
На Волині через підпал сухої трави ледь не згоріла дача

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Теги: пожежа, Волинь
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