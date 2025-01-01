На Волині через підпал сухої трави ледь не згоріла дача
Сьогодні, 10:59
Минулої доби в області трапилося 4 пожежі сухої трави. Усі — на Ковельщині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Площа угідь, охоплених вогнем склала понад 4 гектари.
14 квітня надвечір горіла суха трава й чагарники у с. Рівне, а увечері — суха трава й очерет біля с. Новий Мосир.
Крім того, займання сухостою трапилися у селищі Заболоття.
На території дачного масиву «Білий налив» у Ковелі на одній з дачних ділянок ледь не загорівся будиночок, навколо якого невідомі підпалили суху траву. Рятувальники приборкали займання й врятували від знищення будівлю.
Усі займання ліквідовані силами рятувальників і працівників місцевих пожежних команд. Їх спричинила необережність громадян з вогнем.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Площа угідь, охоплених вогнем склала понад 4 гектари.
14 квітня надвечір горіла суха трава й чагарники у с. Рівне, а увечері — суха трава й очерет біля с. Новий Мосир.
Крім того, займання сухостою трапилися у селищі Заболоття.
На території дачного масиву «Білий налив» у Ковелі на одній з дачних ділянок ледь не загорівся будиночок, навколо якого невідомі підпалили суху траву. Рятувальники приборкали займання й врятували від знищення будівлю.
Усі займання ліквідовані силами рятувальників і працівників місцевих пожежних команд. Їх спричинила необережність громадян з вогнем.
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