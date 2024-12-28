«Волиньобленерго» об’єднало три філії в Луцькому районі: що змінилося





Про це повідомили



Реорганізацію зробили для покращення якості послуг і спрощення структури.



Що зміниться для споживачів



У Горохові діє повноцінне відділення Центру обслуговування клієнтів — тут можна отримати всі послуги, незалежно від місця проживання.



У Ківерцях приймають документи, як і раніше.



У Рожищі — лише обслуговування мереж. Приймання документів можливе лише на перехідний період.



У майбутньому компанія планує встановити термінали самообслуговування — один уже тестують у Луцьку, ще чотири заплановані.



Куди звертатися



У Луцьку:



вул. Львівська, 150 (Центр обслуговування клієнтів, далі — ЦОК).



E-mail:



тел.: +38 067 806 69 42 (Viber), +38 0332 78 05 20.



вул. Назарія Яремчука, 4 (ЦОК)



E-mail:



тел.: +38 067 820 35 04 (Viber), +38 0332 78 05 27.



У Горохові:



вул. 750-річчя Горохова, 22 (відділення ЦОК).



тел.: +38 067 414 09 22.



У Ківерцях:



вул. Шевченка, 36 (точка приймання документів).



тел.: +38 067 414 09 25.



У Рожищі:



вул. Мазепи, 94—A (точка приймання документів на перехідний період).



тел.: +38 067 414 09 36.



Графік роботи компанії не змінився:

Понеділок — четвер — 8:00—17:00;



п’ятниця — 8:00—15:45.



Обідня перерва — 12:30–13:15 (Центри обслуговування клієнтів працюють без перерви на обід)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 квітня «Волиньобленерго» об’єднало три філії — Горохівську, Ківерцівську та Рожищенську — в одну Луцьку.Про це повідомили misto.media в ПрАТ «Волиньобленерго» у відповіді на запит.Реорганізацію зробили для покращення якості послуг і спрощення структури.У Горохові діє повноцінне відділення Центру обслуговування клієнтів — тут можна отримати всі послуги, незалежно від місця проживання.У Ківерцях приймають документи, як і раніше.У Рожищі — лише обслуговування мереж. Приймання документів можливе лише на перехідний період.У майбутньому компанія планує встановити термінали самообслуговування — один уже тестують у Луцьку, ще чотири заплановані.вул. Львівська, 150 (Центр обслуговування клієнтів, далі — ЦОК).E-mail: [email protected] тел.: +38 067 806 69 42 (Viber), +38 0332 78 05 20.вул. Назарія Яремчука, 4 (ЦОК)E-mail: [email protected] тел.: +38 067 820 35 04 (Viber), +38 0332 78 05 27.вул. 750-річчя Горохова, 22 (відділення ЦОК).тел.: +38 067 414 09 22.вул. Шевченка, 36 (точка приймання документів).тел.: +38 067 414 09 25.вул. Мазепи, 94—A (точка приймання документів на перехідний період).тел.: +38 067 414 09 36.Графік роботи компанії не змінився:Понеділок — четвер — 8:00—17:00;п’ятниця — 8:00—15:45.Обідня перерва — 12:30–13:15 (Центри обслуговування клієнтів працюють без перерви на обід)

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