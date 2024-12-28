«Волиньобленерго» об’єднало три філії в Луцькому районі: що змінилося
Сьогодні, 11:04
З 1 квітня «Волиньобленерго» об’єднало три філії — Горохівську, Ківерцівську та Рожищенську — в одну Луцьку.
Про це повідомили misto.media в ПрАТ «Волиньобленерго» у відповіді на запит.
Реорганізацію зробили для покращення якості послуг і спрощення структури.
Що зміниться для споживачів
У Горохові діє повноцінне відділення Центру обслуговування клієнтів — тут можна отримати всі послуги, незалежно від місця проживання.
У Ківерцях приймають документи, як і раніше.
У Рожищі — лише обслуговування мереж. Приймання документів можливе лише на перехідний період.
У майбутньому компанія планує встановити термінали самообслуговування — один уже тестують у Луцьку, ще чотири заплановані.
Куди звертатися
У Луцьку:
вул. Львівська, 150 (Центр обслуговування клієнтів, далі — ЦОК).
E-mail: [email protected].
тел.: +38 067 806 69 42 (Viber), +38 0332 78 05 20.
вул. Назарія Яремчука, 4 (ЦОК)
E-mail: [email protected]
тел.: +38 067 820 35 04 (Viber), +38 0332 78 05 27.
У Горохові:
вул. 750-річчя Горохова, 22 (відділення ЦОК).
тел.: +38 067 414 09 22.
У Ківерцях:
вул. Шевченка, 36 (точка приймання документів).
тел.: +38 067 414 09 25.
У Рожищі:
вул. Мазепи, 94—A (точка приймання документів на перехідний період).
тел.: +38 067 414 09 36.
Графік роботи компанії не змінився:
Понеділок — четвер — 8:00—17:00;
п’ятниця — 8:00—15:45.
Обідня перерва — 12:30–13:15 (Центри обслуговування клієнтів працюють без перерви на обід)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили misto.media в ПрАТ «Волиньобленерго» у відповіді на запит.
Реорганізацію зробили для покращення якості послуг і спрощення структури.
Що зміниться для споживачів
У Горохові діє повноцінне відділення Центру обслуговування клієнтів — тут можна отримати всі послуги, незалежно від місця проживання.
У Ківерцях приймають документи, як і раніше.
У Рожищі — лише обслуговування мереж. Приймання документів можливе лише на перехідний період.
У майбутньому компанія планує встановити термінали самообслуговування — один уже тестують у Луцьку, ще чотири заплановані.
Куди звертатися
У Луцьку:
вул. Львівська, 150 (Центр обслуговування клієнтів, далі — ЦОК).
E-mail: [email protected].
тел.: +38 067 806 69 42 (Viber), +38 0332 78 05 20.
вул. Назарія Яремчука, 4 (ЦОК)
E-mail: [email protected]
тел.: +38 067 820 35 04 (Viber), +38 0332 78 05 27.
У Горохові:
вул. 750-річчя Горохова, 22 (відділення ЦОК).
тел.: +38 067 414 09 22.
У Ківерцях:
вул. Шевченка, 36 (точка приймання документів).
тел.: +38 067 414 09 25.
У Рожищі:
вул. Мазепи, 94—A (точка приймання документів на перехідний період).
тел.: +38 067 414 09 36.
Графік роботи компанії не змінився:
Понеділок — четвер — 8:00—17:00;
п’ятниця — 8:00—15:45.
Обідня перерва — 12:30–13:15 (Центри обслуговування клієнтів працюють без перерви на обід)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У ЗСУ змінили програму підготовки військових: кого це стосується
Сьогодні, 11:30
«Волиньобленерго» об’єднало три філії в Луцькому районі: що змінилося
Сьогодні, 11:04
На Волині через підпал сухої трави ледь не згоріла дача
Сьогодні, 10:59
Тонну сміття зібрали волонтери у нацпарку «Цуманська пуща»
Сьогодні, 10:03