«Волиньобленерго» об’єднало три філії в Луцькому районі: що змінилося

«Волиньобленерго» об’єднало три філії в Луцькому районі: що змінилося
З 1 квітня «Волиньобленерго» об’єднало три філії — Горохівську, Ківерцівську та Рожищенську — в одну Луцьку.

Про це повідомили misto.media в ПрАТ «Волиньобленерго» у відповіді на запит.

Реорганізацію зробили для покращення якості послуг і спрощення структури.

Що зміниться для споживачів

У Горохові діє повноцінне відділення Центру обслуговування клієнтів — тут можна отримати всі послуги, незалежно від місця проживання.

У Ківерцях приймають документи, як і раніше.

У Рожищі — лише обслуговування мереж. Приймання документів можливе лише на перехідний період.

У майбутньому компанія планує встановити термінали самообслуговування — один уже тестують у Луцьку, ще чотири заплановані.

Куди звертатися

У Луцьку:

вул. Львівська, 150 (Центр обслуговування клієнтів, далі — ЦОК).

E-mail: [email protected].

тел.: +38 067 806 69 42 (Viber), +38 0332 78 05 20.

вул. Назарія Яремчука, 4 (ЦОК)

E-mail: [email protected]

тел.: +38 067 820 35 04 (Viber), +38 0332 78 05 27.

У Горохові:

вул. 750-річчя Горохова, 22 (відділення ЦОК).

тел.: +38 067 414 09 22.

У Ківерцях:

вул. Шевченка, 36 (точка приймання документів).

тел.: +38 067 414 09 25.

У Рожищі:

вул. Мазепи, 94—A (точка приймання документів на перехідний період).

тел.: +38 067 414 09 36.

Графік роботи компанії не змінився:
Понеділок — четвер — 8:00—17:00;

п’ятниця — 8:00—15:45.

Обідня перерва — 12:30–13:15 (Центри обслуговування клієнтів працюють без перерви на обід)

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Теги: «Волиньобленерго»
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