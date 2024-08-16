Тонну сміття зібрали волонтери у нацпарку «Цуманська пуща»

Тонну сміття зібрали волонтери у нацпарку «Цуманська пуща»
У суботу, 12 квітня, організація з порятунку тварин та довкілля UAnimals провела акцію з прибирання у Ківерцівському національному парку «Цуманська пуща».

До маршу приєднались 20 волонтерів з Луцька. За три години вони очистили нацпарк від тонни сміття, пише misto.media.

Що зібрали:

пластикові та скляні пляшки;

пакети;

побутове сміття;

покришки;

старе взуття;

унітаз.

Сміття вивезли на сортування та перероблювання.

«Щоразу радіємо, що українці активні і небайдужі. З 2023 року ми провели вже п’ять маршів прибирання у національних парках по всій Україні, до них долучились майже 2000 людей», — зазначила менеджерка з роботи зі спільнотою волонтерів UAnimals Анастасія Ковальчук.

За цей час UAnimals вдалося зібрати понад 103 тонни сміття та залучити майже 2000 волонтерів.

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Теги: Волинь, Цуманська пуща
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