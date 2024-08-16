Тонну сміття зібрали волонтери у нацпарку «Цуманська пуща»





До маршу приєднались 20 волонтерів з Луцька. За три години вони очистили нацпарк від тонни сміття, пише



Що зібрали:



пластикові та скляні пляшки;



пакети;



побутове сміття;



покришки;



старе взуття;



унітаз.



Сміття вивезли на сортування та перероблювання.



«Щоразу радіємо, що українці активні і небайдужі. З 2023 року ми провели вже п’ять маршів прибирання у національних парках по всій Україні, до них долучились майже 2000 людей», — зазначила менеджерка з роботи зі спільнотою волонтерів UAnimals Анастасія Ковальчук.



За цей час UAnimals вдалося зібрати понад 103 тонни сміття та залучити майже 2000 волонтерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 12 квітня, організація з порятунку тварин та довкілля UAnimals провела акцію з прибирання у Ківерцівському національному парку «Цуманська пуща».До маршу приєднались 20 волонтерів з Луцька. За три години вони очистили нацпарк від тонни сміття, пише misto.media. пластикові та скляні пляшки;пакети;побутове сміття;покришки;старе взуття;унітаз.Сміття вивезли на сортування та перероблювання.«Щоразу радіємо, що українці активні і небайдужі. З 2023 року ми провели вже п’ять маршів прибирання у національних парках по всій Україні, до них долучились майже 2000 людей», — зазначила менеджерка з роботи зі спільнотою волонтерів UAnimalsЗа цей час UAnimals вдалося зібрати понад 103 тонни сміття та залучити майже 2000 волонтерів.

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