Російський Курськ зазнав масованої атаки дронів

Російський Курськ зазнав масованої атаки дронів
У ніч на вівторок Курськ опинився під масштабною дроновою атакою: місцеві повідомили про щонайменше 20 гучних вибухів.

Як пише LB.ua з посиланням на Reuters, російська влада стверджує, що внаслідок обстрілу травм зазнало дев'ять містян, одна жінка загинула. Мер звинуватив Україну у влучанні в багатоповерхівку, через що спалахнули пожежі, а мешканців евакуювали до будівлі школи.

Також, за версією адміністрації регіону, дрон поцілив у гараж станції швидкої допомоги, пошкодивши 11 автомобілів.

Росія неодноразово закидала Україні "удари по цивільних об'єктах", які насправді були наслідком непрофесійної роботи ворожої системи ППО.

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Теги: Росія, війна
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