Російський Курськ зазнав масованої атаки дронів





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Також, за версією адміністрації регіону, дрон поцілив у гараж станції швидкої допомоги, пошкодивши 11 автомобілів.



Росія неодноразово закидала Україні "удари по цивільних об'єктах", які насправді були наслідком непрофесійної роботи ворожої системи ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на вівторок Курськ опинився під масштабною дроновою атакою: місцеві повідомили про щонайменше 20 гучних вибухів.Як пише LB.ua з посиланням на Reuters, російська влада стверджує, що внаслідок обстрілу травм зазнало дев'ять містян, одна жінка загинула. Мер звинуватив Україну у влучанні в багатоповерхівку, через що спалахнули пожежі, а мешканців евакуювали до будівлі школи.Також, за версією адміністрації регіону, дрон поцілив у гараж станції швидкої допомоги, пошкодивши 11 автомобілів.Росія неодноразово закидала Україні "удари по цивільних об'єктах", які насправді були наслідком непрофесійної роботи ворожої системи ППО.

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