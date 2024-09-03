Воїни луцького «Любарта» показали, як евакуювали жителів прифронтового села. ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці батальйону у фейсбуці.



"У відео – нічний порятунок двох літніх цивільних та їх котів. Воїни вкотре закликали цивільних мешканців при наближенні фронту евакуйовуватись, інакше вони стають цілями російських окупантів, а також ускладнюють роботу українських сил оборони", - йдеться у дописі під відео.



Детальніше про евакуацію - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Евакуація цивільних з лінії фронту. Оператори БПЛА 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» врятували мешканців прифронтового села від «асвабаждєнія».Про це повідомили на сторінці батальйону у фейсбуці."У відео – нічний порятунок двох літніх цивільних та їх котів. Воїни вкотре закликали цивільних мешканців при наближенні фронту евакуйовуватись, інакше вони стають цілями російських окупантів, а також ускладнюють роботу українських сил оборони", - йдеться у дописі під відео.Детальніше про евакуацію - у відео.

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