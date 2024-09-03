Воїни луцького «Любарта» показали, як евакуювали жителів прифронтового села. ВІДЕО

Воїни луцького «Любарта» показали, як евакуювали жителів прифронтового села. ВІДЕО
Евакуація цивільних з лінії фронту. Оператори БПЛА 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» врятували мешканців прифронтового села від «асвабаждєнія».

Про це повідомили на сторінці батальйону у фейсбуці.

"У відео – нічний порятунок двох літніх цивільних та їх котів. Воїни вкотре закликали цивільних мешканців при наближенні фронту евакуйовуватись, інакше вони стають цілями російських окупантів, а також ускладнюють роботу українських сил оборони", - йдеться у дописі під відео.

Детальніше про евакуацію - у відео.


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Теги: Волинь, Луцьк, Любарт, війна, евакуація
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