Військовозобов'язані можуть заплатити штраф від ТЦК зі знижкою у 50%
Сьогодні, 07:31
Військовозобов'язані українці, які мають порушення військового обліку, можуть заплати штраф зі знижкою 50%.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Військовозобов’язані зможуть сплатити такий штраф зі знижкою 50% у застосунку Резерв+. А військовослужбовці, які теж мали порушення, повністю звільнятимуться від сплати. Сервіс повністю добровільний", - йдеться у дописі.
Військовозобов'язаний зможе:
1 Подати заяву в Резерв+ про те, що визнає порушення.
2 Далі – отримати постанову про це порушення просто в застосунку.
3 І нарешті сплатити штраф зі знижкою у 50%.
Все дії можна виконати у застосунку Резерв+.
Варто зазначити, що сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації.
"Якщо впродовж 20 днів він не сплатить штраф зі знижкою, доведеться оплачувати повну суму. Нові правила зроблять процес прозорішим і дозволять вирішувати питання без зайвої бюрократії. Альтернативний шлях із візитом до ТЦК і написанням заяви про порушення також залишається", - написала народна обраниця.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Військовозобов’язані зможуть сплатити такий штраф зі знижкою 50% у застосунку Резерв+. А військовослужбовці, які теж мали порушення, повністю звільнятимуться від сплати. Сервіс повністю добровільний", - йдеться у дописі.
Військовозобов'язаний зможе:
1 Подати заяву в Резерв+ про те, що визнає порушення.
2 Далі – отримати постанову про це порушення просто в застосунку.
3 І нарешті сплатити штраф зі знижкою у 50%.
Все дії можна виконати у застосунку Резерв+.
Варто зазначити, що сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації.
"Якщо впродовж 20 днів він не сплатить штраф зі знижкою, доведеться оплачувати повну суму. Нові правила зроблять процес прозорішим і дозволять вирішувати питання без зайвої бюрократії. Альтернативний шлях із візитом до ТЦК і написанням заяви про порушення також залишається", - написала народна обраниця.
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