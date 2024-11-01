Велика Британія направила Україні 900 млн доларів для купівлі ППО та артилерії





Такі кошти є частиною міжнародної кредитної програми, сума якої складає 50 млрд доларів, що складаються із заморожених російських активів. Про це повідомляє



"Світ змінюється на наших очах, перекроєний глобальною нестабільністю, в тому числі російською агресією в Україні", - наголосила міністр фінансів Рейчел Рівз.



У виданні нагадали, що цей платіж є другим з трьох платежів, загальна сума якого складає 2,26 млрд фунтів стерлінгів. Перший було передано 6 березня, а остання частина буде виплачена у наступному році.



Водночас міністр оборони Британії Джон Гілі додав, що цього року його країна надасть нашій державі 4,5 млрд фунтів стерлінгів допомоги, які будуть спрямовані на закупівлю засобів протиповітряної оборони, артилерії, запчастин для транспортних засобів та іншого обладнання.



Також Британія допомагає Україні закуповувати радарні системи, протитанкові міни та сотні тисяч безпілотників.



Велика Британія та Україна - останні новини

Раніше видання Defense Express повідомляло, що Британія може передати Україні списані вертольоти Puma. Відомо, що ці вертольоти пройшли модернізацію у 2010-х роках, а саме отримали більш сучасні та потужні двигуни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія 14 квітня направила Україні 900 мільйонів доларів (752 мільйони фунтів стерлінгів) для закупівлі засобів протиповітряної оборони та артилерії.Такі кошти є частиною міжнародної кредитної програми, сума якої складає 50 млрд доларів, що складаються із заморожених російських активів. Про це повідомляє УНІАН , посилаючись на британський уряд та Reuters."Світ змінюється на наших очах, перекроєний глобальною нестабільністю, в тому числі російською агресією в Україні", - наголосила міністр фінансів Рейчел Рівз.У виданні нагадали, що цей платіж є другим з трьох платежів, загальна сума якого складає 2,26 млрд фунтів стерлінгів. Перший було передано 6 березня, а остання частина буде виплачена у наступному році.Водночас міністр оборони Британії Джон Гілі додав, що цього року його країна надасть нашій державі 4,5 млрд фунтів стерлінгів допомоги, які будуть спрямовані на закупівлю засобів протиповітряної оборони, артилерії, запчастин для транспортних засобів та іншого обладнання.Також Британія допомагає Україні закуповувати радарні системи, протитанкові міни та сотні тисяч безпілотників.Велика Британія та Україна - останні новиниРаніше видання Defense Express повідомляло, що Британія може передати Україні списані вертольоти Puma. Відомо, що ці вертольоти пройшли модернізацію у 2010-х роках, а саме отримали більш сучасні та потужні двигуни.

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