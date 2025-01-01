15 квітня на Волині: гортаючи календар

15 квітня на Волині: гортаючи календар
День народження 15 квітня у колишнього керівника обласного академічного театру ляльок, заслуженого діяча мистецтв України Данила Поштарука (на фото), ексдиректора «Автотранспортного підприємства №1» Олександра Шаміса, директорки місцевого обчислювального центру Валентини Нестерук. Бажаємо їх міцного здоров'я, наснаги та радощів від життя.

15 квітня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Андрій, Аристарх, Віктор, Леонід, Лук'ян, Мстислав, Сава, Севастян, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василина.Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Вітаємо тих, у кого цього дня особисте свято! Бажаємо спокою, внутрішнього затишку і довгого, щасливого життя під мирним небом України!

15 квітня в церковному календарі – Великий вівторок. Вишгородської (Володимирської) ікони Божої матері.

15 квітня в Україні святкують День працівників кримінального розшуку. Професійне свято, дата якого була обрана на честь створення в нашій країні секції судово-кримінального розшуку (1919 рік). Карний розшук відповідає за розслідування особливо тяжких кримінальних злочинів. А тому робота співробітників цієї служби дуже важка і небезпечна.

Також 15 квітня Міжнародний день екологічних знань. Свято було створено під час Конференції ООН 1992 року. Тоді на ній розглядалися найважливіші проблеми навколишнього середовища. З'їзд відбувався у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) і тоді найбільша увага його учасників була спрямована на екологічній освіті та знаннях про екологію серед громадян різних країн.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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