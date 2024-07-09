росіяни знову вдарили балістикою по Сумах

Російські воєнні злочинці в понеділок увечері, 14 квітня, вчергове атакували Суми балістичною ракетою. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ на своєму Telegram-каналі."Прихід балістичного озброєння ворога в місті Суми", - сказано в повідомленні.Однак деталей про те, куди вдарили росіяни, і якою саме ракетою, поки що нема.В соцмережах ще до інформації військових повідомляли, що в Сумах було чути вибух під час повітряної тривоги.Нагадаємо, 13 квітня російські війська завдали ракетного удару по центру Сум. Повідомлялося про 34 загблих та понад 100 поранених.Додамо, що росіяни визнали удар поцентру Сум двома балістичними ракетами Іскандер. При цьому заявили, що удар начебто наносився по "нараді військових ЗСУ".