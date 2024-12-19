Трамп призначив крайній термін для путіна про припинення вогню

Трамп призначив крайній термін для путіна про припинення вогню
Президент США Дональд Трамп позначив для російського диктатора владіміра путіна крайній термін для встановлення перемир'я у війні проти України.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі 14 квітня, - пише "Слово і Діло".

«Я встановив дедлайн із припинення вогню для путіна», – сказав американський лідер. При цьому він не назвав точної дати, коли настане крайній термін.

Трамп також заявив, що «незабаром з'являться дуже хороші пропозиції» з приводу можливого припинення бойових дій.

«Все, що я можу зробити, це спробувати зупинити цю війну. Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що у цьому плані у нас все виходить», – резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський та експрезидент США Джо Байден могли зупинити війну, а російський диктатор володимир путін взагалі не мав її розпочинати.

Раніше повідомлялося, що президент США продовжив дію санкцій проти росії, які запровадили за президентства Байдена.

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Теги: Україна, війна, Трамп, росія, путін, припиненні вогню
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