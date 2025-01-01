Біля луцьких храмів у Вербну неділю волонтери БФ «Ангар. Україна» зібрали понад 160 тисяч гривень





Про це повідомляє Ольгу Валянік.



Волонтери збирали кошти на трьох локаціях – біля собору Святої Трійці, Кафедрального костелу Святої Трійці та свв. Апостолів Петра і Павла і біля собору Всіх Святих землі Волинської.



«Вдалося зібрати 161 595,68 грн



Собор Святої Трійці – 105 992 грн



Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла – 7 366 грн



Собор Всіх Святих землі Волинської – 30 187,50 грн



Також на банку ви задонатили – 18 050,18 грн», – прозвітували очільниці «Ангару».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Вербну неділю благодійний фонд «Ангар. Україна» збирав кошти для військових біля луцьких храмів. Акція мала назву «Святкуємо – допомагаємо».Про це повідомляє ІА Волинські Новини , посилаючись на директорку фондуВолонтери збирали кошти на трьох локаціях – біля собору Святої Трійці, Кафедрального костелу Святої Трійці та свв. Апостолів Петра і Павла і біля собору Всіх Святих землі Волинської.«Вдалося зібрати 161 595,68 грнСобор Святої Трійці – 105 992 грнКафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла – 7 366 грнСобор Всіх Святих землі Волинської – 30 187,50 грнТакож на банку ви задонатили – 18 050,18 грн», – прозвітували очільниці «Ангару».

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