Біля луцьких храмів у Вербну неділю волонтери БФ «Ангар. Україна» зібрали понад 160 тисяч гривень

Біля луцьких храмів у Вербну неділю волонтери БФ «Ангар. Україна» зібрали понад 160 тисяч гривень
У Вербну неділю благодійний фонд «Ангар. Україна» збирав кошти для військових біля луцьких храмів. Акція мала назву «Святкуємо – допомагаємо».

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на директорку фонду Ольгу Валянік.

Волонтери збирали кошти на трьох локаціях – біля собору Святої Трійці, Кафедрального костелу Святої Трійці та свв. Апостолів Петра і Павла і біля собору Всіх Святих землі Волинської.

«Вдалося зібрати 161 595,68 грн

Собор Святої Трійці – 105 992 грн

Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла – 7 366 грн

Собор Всіх Святих землі Волинської – 30 187,50 грн

Також на банку ви задонатили – 18 050,18 грн», – прозвітували очільниці «Ангару».

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Теги: Україна, Волинь, Луцьк, благодійність
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