Біля луцьких храмів у Вербну неділю волонтери БФ «Ангар. Україна» зібрали понад 160 тисяч гривень
Сьогодні, 21:16
У Вербну неділю благодійний фонд «Ангар. Україна» збирав кошти для військових біля луцьких храмів. Акція мала назву «Святкуємо – допомагаємо».
Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на директорку фонду Ольгу Валянік.
Волонтери збирали кошти на трьох локаціях – біля собору Святої Трійці, Кафедрального костелу Святої Трійці та свв. Апостолів Петра і Павла і біля собору Всіх Святих землі Волинської.
«Вдалося зібрати 161 595,68 грн
Собор Святої Трійці – 105 992 грн
Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла – 7 366 грн
Собор Всіх Святих землі Волинської – 30 187,50 грн
Також на банку ви задонатили – 18 050,18 грн», – прозвітували очільниці «Ангару».
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на директорку фонду Ольгу Валянік.
Волонтери збирали кошти на трьох локаціях – біля собору Святої Трійці, Кафедрального костелу Святої Трійці та свв. Апостолів Петра і Павла і біля собору Всіх Святих землі Волинської.
«Вдалося зібрати 161 595,68 грн
Собор Святої Трійці – 105 992 грн
Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла – 7 366 грн
Собор Всіх Святих землі Волинської – 30 187,50 грн
Також на банку ви задонатили – 18 050,18 грн», – прозвітували очільниці «Ангару».
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