Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 15 квітня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 18-20° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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