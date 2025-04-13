Волиньприродресурсу – 9 років: це єдине комунальне підприємство в Україні, що легально видобуває бурштин





За цей час підприємство стало зразком ефективного управління природними ресурсами Волині та прикладом того, як комунальна структура може бути успішною, сучасною та орієнтованою на розвиток.



У той час як у Рівненській та Житомирській областях за право розробки родовищ конкурують приватні компанії, у Волинській області виключне право на легальний видобуток бурштину належить лише комунальному підприємству «Волиньприродресурс».



Засноване у 2016 році з амбітною метою легалізувати видобуток бурштину на Волині та протистояти нелегальним схемам, КП «Волиньприродресурс» пройшло шлях від становлення до лідерства у галузі, демонструючи стійкість навіть в умовах війни. Ця дата – не лише привід підбити підсумки, а й мить, коли варто поділитися спогадами, як складно це було.





Початок шляху та історія заснування

Ідея створення КП «Волиньприродресурс» народилася в період, коли проблема нелегального видобутку бурштину в Україні загалом досягла критичного рівня. Так звана «бурштинова лихоманка» завдавала величезної шкоди екології, економіці та соціальній стабільності, і почала охоплювати й Волинську область. За оцінками експертів, щорічно в Україні нелегально видобувалося від 120 до 300 тонн бурштину, а державний бюджет і місцеві громади не отримували від цього жодних доходів.



У 2016 році Волинська обласна рада ухвалила рішення створити комунальне підприємство, яке б узяло під контроль видобуток природних ресурсів та спрямовувало прибутки на розвиток області.



Офіційно КП «Волиньприродресурс» було зареєстровано 13 квітня 2016 року. Ініціатором створення підприємства став тодішній голова Волинської обласної ради Ігор Палиця. Перші кроки були непростими: підприємство зіткнулося з бюрократичними та законодавчими перепонами та політичними переслідуваннями.



Початок легального видобутку бурштину на Волині: чому саме 2020 рік?

Хоча підприємство отримало спеціальні дозволи на видобуток ще в 2017 році, реальний старт успішної діяльності припав на кінець 2020 року – розпочався довгоочікуваний видобуток бурштину. Цей період став переломним завдяки низці законодавчих, економічних та організаційних змін, які дозволили перейти від планів та підготовки до активного видобутку.



У вересні 2019 року Кабінет Міністрів України оголосив про плани щодо легалізації видобутку бурштину, які набули чинності в 2020 році.



У 2019 році президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2240 про врегулювання питання видобутку бурштину, де ставка рентної плати за видобуток бурштину була знижена з 25% до 15%. Крім цього – спрямування 30% ренти від видобутку на користь місцевих громад. Доповнення ККУ – Стаття 240-1 ККУ «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину». Зміни в законодавстві спрямовані на стимулювання легального видобутку бурштину та боротьбу з тіньовим ринком, що мало сприяти збільшенню надходжень до бюджету та покращенню контролю за ресурсами.



У вересні 2020 року Анатолія Капустюка призначили виконувачем обов’язків директора після звільнення попереднього керівника. Під керівництвом Анатолія Капустюка підприємство розрахувалося з боргами, було налагоджено організаційну структуру та розпочато роботи на родовищах. Вже за перший місяць роботи було видобуто понад тонну бурштину.



У 2020 році, завдяки легалізації видобутку та зміні керівництва, було видобуто 2 061,520 кг бурштину та проведено перші аукціони, з яких реалізовано 375,527 кг на суму 5,907 млн грн, що стало початком зростання.





Підсумки видобутку бурштину з 2020 по 2024 рік

Від початку видобутку у 2020 році КП «Волиньприродресурс» демонструє нарощення обсягів, попри складну економічну ситуацію та повномасштабну війну.



У 2023 році підприємство досягло рекордних показників і стало лідером бурштинової галузі в Україні.



Загалом за п’ять років видобувної діяльності видобуто 35 048,451 кг бурштину та реалізовано видобутого бурштину на суму 319,183 млн грн.



Щорічні показники:



- 2020 — 2 061,520 кг видобуто, 375,527 кг реалізовано на суму 5,9 млн грн.



- 2021 — 6 854,697 кг видобуто, 6 432,619 кг реалізовано на суму 97,1 млн грн.



- 2022 — 4 710,430 кг видобуто, 3 247,923 кг реалізовано на суму 43,1 млн грн.



- 2023 — 14 667,280 кг видобуто, 15 939,789 кг реалізовано на суму 114,3 млн грн.



- 2024 — 6 754,524 кг видобуто, 6 246,120 кг реалізовано на суму 58,9 млн грн.





Підтримка громад: рента від видобутку бурштину

КП «Волиньприродресурс» не лише видобуває бурштин, а й підтримує місцеві громади через сплату рентних платежів. Загальна рента від видобутку бурштину, сплачена з 2020 по 2024 роки, – 28 240 017,51 грн. Ці кошти спрямовуються на соціальні потреби, інфраструктуру та розвиток громад, де відбувається видобуток.



Дохід для області: внесок до обласного бюджету

Діяльність КП «Волиньприродресурс» також має важливе значення для Волинської області загалом. Згідно з рішенням Волинської обласної ради, підприємство перераховує 15% чистого прибутку у вигляді дивідендів до загального фонду обласного бюджету.



За період із 2020 по 2024 роки ця сума склала 11 949 409,38 грн, зокрема:



- 2020 рік: 32 599,38 грн;



- 2021 рік: 1 467 391 грн;



- 2022 рік: 1 297 103 грн;



- 2023 рік: 4 361 321 грн;



- 2024 рік: 4 790 995 грн.



Зростання внесків у 2023–2024 роках відображає підвищення ефективності підприємства, хоча війна й досі впливає на загальну економічну ситуацію.



Хто купує волинський бурштин: ринки збуту у 2024 році

У 2024 році КП «Волиньприродресурс» успішно реалізувало 6 246,120 кг бурштину на загальну суму 58,859 млн грн, з яких значну частину було експортовано.



Через повномасштабну війну Україна зіткнулася з масштабними логістичними викликами, що особливо вдарили по експортно орієнтованих галузях. Складність з перетином кордонів, зміни в митному та транспортному регулюванні – усе це створило додаткові бар’єри для експорту українського бурштину.



Однак КП «Волиньприродресурс» зуміло оперативно адаптуватися до нових умов. Було налагоджено альтернативні логістичні маршрути через західні пункти пропуску, вдосконалено документообіг, а також укладено прямі угоди з надійними міжнародними партнерами, зокрема з Китаєм. Завдяки цьому підприємство зберегло стабільність поставок, підтримало темпи експорту та зуміло утримати свої позиції на зовнішніх ринках, продовжуючи просувати український бурштин як якісний і легальний продукт.





Основним покупцем волинського «сонячного каменя» став Китай, який придбав 86,76% від загального обсягу, що становить 5 418,873 кг. Польща, як один із традиційних ринків для українського бурштину, закупила 9,84% (614,730 кг), тоді як на внутрішньому ринку України купили всього 3,4% (212,517 кг).



Помітно високий попит на унікальний і якісний волинський бурштин на міжнародній арені, зокрема в Китаї – країні з розвиненою ювелірною промисловістю, глибокою повагою до бурштину і сформованою культурою використання цього каменю не лише в прикрасах та в декоративному мистецтві, а й у традиційній медицині, де «сонячний камінь» вважається заспокійливим. Водночас частка продажів в Україні залишається невеликою, що вказує на необхідність розвитку внутрішнього ринку переробки та створення доданої вартості.



Реалізація бурштину здійснюється КП «Волиньприродресурс» виключно за класифікатором Державного гемологічного центру Міністерства фінансів України, що забезпечує прозорість ціноутворення та відповідність стандартам якості. Вартість каменя залежить від його фракції (ваги) та групи якості.



У 2024 році найбільше було реалізовано бурштину фракції 0-2 г (1 947,920 кг) та 2-5 г (1 312,722 кг), які мають високу цінність для ювелірних та художніх виробів.



Екологічна відповідальність: прозорість і турбота про природу

КП «Волиньприродресурс» позиціонує себе як екологічно відповідальне підприємство, яке прагне мінімізувати вплив видобутку бурштину й торфу на довкілля Волині. Підприємство впроваджує заходи з рекультивації земель і регулярно проводить моніторинг стану навколишнього середовища.



Рекультивована ділянка після видобутку бурштину

Діяльність прозора та пізнавальна

КП «Волиньприродресурс» активно залучає молодь і науковців до екскурсій на родовища бурштину й торфовища, демонструючи прозорість своєї роботи та популяризуючи знання про природні ресурси.

Для школярів ці екскурсії стають справжньою пригодою: вони можуть потримати в руках щойно видобутий бурштин, дізнатися про його цінність. Студенти профільних спеціальностей – геології чи екології – отримують практичні знання про сучасні методи видобутку та їхній вплив на довкілля. Такі заходи не лише популяризують діяльність підприємства, а й мотивують молодь обирати професії, пов’язані з природними ресурсами, сприяючи розвитку кадрового потенціалу регіону.



Підприємство розповідає про рекультивацію земель і енергетичну роль торфу, підкреслюючи баланс між економікою та збереженням довкілля. Такі ініціативи не лише відкривають діяльність КП для громадськості, а й виховують нове покоління, яке цінує легальний і відповідальний підхід до використання природних багатств Волинської області.



Такі візити — це не просто мандрівка на виробництво, а справжня науково-практична подорож у геологію Волині.





Перспективи підприємства

Збереження високих темпів видобутку, активний експорт бурштину, модернізація виробничих процесів – усе це закладає міцний фундамент для ще більшої ефективності в майбутньому.



У 2024 році підприємство зробило значний фінансовий внесок у розвиток регіону, спрямувавши близько 5 млн грн до обласного бюджету та понад 6 млн грн рентних платежів – до місцевих громад. ПДФО становило понад 4 млн грн, ЄСВ – також понад 4 млн грн.



Такі фінансові показники не лише підтверджують стабільність і відповідальність КП «Волиньприродресурс», а й демонструють його значну роль як бюджетоутворюючого підприємства області. Кошти, які підприємство системно спрямовує до обласного та місцевих бюджетів, – це не просто цифри, а реальні інвестиції у розвиток інфраструктури, соціальних програм, освіти та медицини на Волині.



У планах КП: освоєння нових ліцензованих ділянок, розширення географії експорту, а також активізація освітньо-просвітницької діяльності. Підприємство відкрите до нових партнерств і продовжує працювати над формуванням позитивного іміджу українського бурштину на світовому рівні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 квітня 2025 року комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради відзначає 9 років від дня свого заснування.За цей час підприємство стало зразком ефективного управління природними ресурсами Волині та прикладом того, як комунальна структура може бути успішною, сучасною та орієнтованою на розвиток.У той час як у Рівненській та Житомирській областях за право розробки родовищ конкурують приватні компанії, у Волинській області виключне право на легальний видобуток бурштину належить лише комунальному підприємству «Волиньприродресурс».Засноване у 2016 році з амбітною метою легалізувати видобуток бурштину на Волині та протистояти нелегальним схемам, КП «Волиньприродресурс» пройшло шлях від становлення до лідерства у галузі, демонструючи стійкість навіть в умовах війни. Ця дата – не лише привід підбити підсумки, а й мить, коли варто поділитися спогадами, як складно це було.Ідея створення КП «Волиньприродресурс» народилася в період, коли проблема нелегального видобутку бурштину в Україні загалом досягла критичного рівня. Так звана «бурштинова лихоманка» завдавала величезної шкоди екології, економіці та соціальній стабільності, і почала охоплювати й Волинську область. За оцінками експертів, щорічно в Україні нелегально видобувалося від 120 до 300 тонн бурштину, а державний бюджет і місцеві громади не отримували від цього жодних доходів.У 2016 році Волинська обласна рада ухвалила рішення створити комунальне підприємство, яке б узяло під контроль видобуток природних ресурсів та спрямовувало прибутки на розвиток області.Офіційно КП «Волиньприродресурс» було зареєстровано 13 квітня 2016 року. Ініціатором створення підприємства став тодішній голова Волинської обласної ради Ігор Палиця. Перші кроки були непростими: підприємство зіткнулося з бюрократичними та законодавчими перепонами та політичними переслідуваннями.Хоча підприємство отримало спеціальні дозволи на видобуток ще в 2017 році, реальний старт успішної діяльності припав на кінець 2020 року – розпочався довгоочікуваний видобуток бурштину. Цей період став переломним завдяки низці законодавчих, економічних та організаційних змін, які дозволили перейти від планів та підготовки до активного видобутку.У вересні 2019 року Кабінет Міністрів України оголосив про плани щодо легалізації видобутку бурштину, які набули чинності в 2020 році.У 2019 році президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2240 про врегулювання питання видобутку бурштину, де ставка рентної плати за видобуток бурштину була знижена з 25% до 15%. Крім цього – спрямування 30% ренти від видобутку на користь місцевих громад. Доповнення ККУ – Стаття 240-1 ККУ «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину». Зміни в законодавстві спрямовані на стимулювання легального видобутку бурштину та боротьбу з тіньовим ринком, що мало сприяти збільшенню надходжень до бюджету та покращенню контролю за ресурсами.У вересні 2020 року Анатолія Капустюка призначили виконувачем обов’язків директора після звільнення попереднього керівника. Під керівництвом Анатолія Капустюка підприємство розрахувалося з боргами, було налагоджено організаційну структуру та розпочато роботи на родовищах. Вже за перший місяць роботи було видобуто понад тонну бурштину.У 2020 році, завдяки легалізації видобутку та зміні керівництва, було видобуто 2 061,520 кг бурштину та проведено перші аукціони, з яких реалізовано 375,527 кг на суму 5,907 млн грн, що стало початком зростання.Від початку видобутку у 2020 році КП «Волиньприродресурс» демонструє нарощення обсягів, попри складну економічну ситуацію та повномасштабну війну.У 2023 році підприємство досягло рекордних показників і стало лідером бурштинової галузі в Україні.Загалом за п’ять років видобувної діяльності видобуто 35 048,451 кг бурштину та реалізовано видобутого бурштину на суму 319,183 млн грн.- 2020 — 2 061,520 кг видобуто, 375,527 кг реалізовано на суму 5,9 млн грн.- 2021 — 6 854,697 кг видобуто, 6 432,619 кг реалізовано на суму 97,1 млн грн.- 2022 — 4 710,430 кг видобуто, 3 247,923 кг реалізовано на суму 43,1 млн грн.- 2023 — 14 667,280 кг видобуто, 15 939,789 кг реалізовано на суму 114,3 млн грн.- 2024 — 6 754,524 кг видобуто, 6 246,120 кг реалізовано на суму 58,9 млн грн.КП «Волиньприродресурс» не лише видобуває бурштин, а й підтримує місцеві громади через сплату рентних платежів. Загальна рента від видобутку бурштину, сплачена з 2020 по 2024 роки, – 28 240 017,51 грн. Ці кошти спрямовуються на соціальні потреби, інфраструктуру та розвиток громад, де відбувається видобуток.Діяльність КП «Волиньприродресурс» також має важливе значення для Волинської області загалом. Згідно з рішенням Волинської обласної ради, підприємство перераховує 15% чистого прибутку у вигляді дивідендів до загального фонду обласного бюджету.За період із 2020 по 2024 роки ця сума склала 11 949 409,38 грн, зокрема:- 2020 рік: 32 599,38 грн;- 2021 рік: 1 467 391 грн;- 2022 рік: 1 297 103 грн;- 2023 рік: 4 361 321 грн;- 2024 рік: 4 790 995 грн.Зростання внесків у 2023–2024 роках відображає підвищення ефективності підприємства, хоча війна й досі впливає на загальну економічну ситуацію.Хто купує волинський бурштин: ринки збуту у 2024 роціУ 2024 році КП «Волиньприродресурс» успішно реалізувало 6 246,120 кг бурштину на загальну суму 58,859 млн грн, з яких значну частину було експортовано.Через повномасштабну війну Україна зіткнулася з масштабними логістичними викликами, що особливо вдарили по експортно орієнтованих галузях. Складність з перетином кордонів, зміни в митному та транспортному регулюванні – усе це створило додаткові бар’єри для експорту українського бурштину.Однак КП «Волиньприродресурс» зуміло оперативно адаптуватися до нових умов. Було налагоджено альтернативні логістичні маршрути через західні пункти пропуску, вдосконалено документообіг, а також укладено прямі угоди з надійними міжнародними партнерами, зокрема з Китаєм. Завдяки цьому підприємство зберегло стабільність поставок, підтримало темпи експорту та зуміло утримати свої позиції на зовнішніх ринках, продовжуючи просувати український бурштин як якісний і легальний продукт.Основним покупцем волинського «сонячного каменя» став Китай, який придбав 86,76% від загального обсягу, що становить 5 418,873 кг. Польща, як один із традиційних ринків для українського бурштину, закупила 9,84% (614,730 кг), тоді як на внутрішньому ринку України купили всього 3,4% (212,517 кг).Помітно високий попит на унікальний і якісний волинський бурштин на міжнародній арені, зокрема в Китаї – країні з розвиненою ювелірною промисловістю, глибокою повагою до бурштину і сформованою культурою використання цього каменю не лише в прикрасах та в декоративному мистецтві, а й у традиційній медицині, де «сонячний камінь» вважається заспокійливим. Водночас частка продажів в Україні залишається невеликою, що вказує на необхідність розвитку внутрішнього ринку переробки та створення доданої вартості.Реалізація бурштину здійснюється КП «Волиньприродресурс» виключно за класифікатором Державного гемологічного центру Міністерства фінансів України, що забезпечує прозорість ціноутворення та відповідність стандартам якості. Вартість каменя залежить від його фракції (ваги) та групи якості.У 2024 році найбільше було реалізовано бурштину фракції 0-2 г (1 947,920 кг) та 2-5 г (1 312,722 кг), які мають високу цінність для ювелірних та художніх виробів.Екологічна відповідальність: прозорість і турбота про природуКП «Волиньприродресурс» позиціонує себе як екологічно відповідальне підприємство, яке прагне мінімізувати вплив видобутку бурштину й торфу на довкілля Волині. Підприємство впроваджує заходи з рекультивації земель і регулярно проводить моніторинг стану навколишнього середовища.КП «Волиньприродресурс» активно залучає молодь і науковців до екскурсій на родовища бурштину й торфовища, демонструючи прозорість своєї роботи та популяризуючи знання про природні ресурси.Для школярів ці екскурсії стають справжньою пригодою: вони можуть потримати в руках щойно видобутий бурштин, дізнатися про його цінність. Студенти профільних спеціальностей – геології чи екології – отримують практичні знання про сучасні методи видобутку та їхній вплив на довкілля. Такі заходи не лише популяризують діяльність підприємства, а й мотивують молодь обирати професії, пов’язані з природними ресурсами, сприяючи розвитку кадрового потенціалу регіону.Підприємство розповідає про рекультивацію земель і енергетичну роль торфу, підкреслюючи баланс між економікою та збереженням довкілля. Такі ініціативи не лише відкривають діяльність КП для громадськості, а й виховують нове покоління, яке цінує легальний і відповідальний підхід до використання природних багатств Волинської області.Такі візити — це не просто мандрівка на виробництво, а справжня науково-практична подорож у геологію Волині.Збереження високих темпів видобутку, активний експорт бурштину, модернізація виробничих процесів – усе це закладає міцний фундамент для ще більшої ефективності в майбутньому.У 2024 році підприємство зробило значний фінансовий внесок у розвиток регіону, спрямувавши близько 5 млн грн до обласного бюджету та понад 6 млн грн рентних платежів – до місцевих громад. ПДФО становило понад 4 млн грн, ЄСВ – також понад 4 млн грн.Такі фінансові показники не лише підтверджують стабільність і відповідальність КП «Волиньприродресурс», а й демонструють його значну роль як бюджетоутворюючого підприємства області. Кошти, які підприємство системно спрямовує до обласного та місцевих бюджетів, – це не просто цифри, а реальні інвестиції у розвиток інфраструктури, соціальних програм, освіти та медицини на Волині.У планах КП: освоєння нових ліцензованих ділянок, розширення географії експорту, а також активізація освітньо-просвітницької діяльності. Підприємство відкрите до нових партнерств і продовжує працювати над формуванням позитивного іміджу українського бурштину на світовому рівні.

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