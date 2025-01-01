Чи повернеться тепло на Волинь: тижневий прогноз погоди від синоптиків

Чи повернеться тепло на Волинь: тижневий прогноз погоди від синоптиків
З 14 квітня упродовж тижня на Волині очікуються погожі погодні умови. Суху й теплу погоду, в окремі дні з невеликим дощем, у регіоні визначатиме теплий сектор із півдня.

Про це Суспільному розповів завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк.

До кінця доби 14 квітня в області очікується хмарна погода з проясненнями, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вдень 12-17° тепла.

У вівторок, 15 квітня, у Луцьку та області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря в Луцьку вночі — 5-7° тепла, вдень — 18-20° тепла, по області вночі — 3-8° тепла, вдень — 15-20° тепла.

У середу, 16 квітня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі по області — 6-11° тепла, вдень — 17-22° тепла.

У четвер, 17 квітня, на Волині передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря в регіоні й у Луцьку вночі — 6-11° тепла, вдень — 19-24° тепла. У п'ятницю, 18 квітня, на території області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 6-11° тепла, вдень — 18-23° тепла.

В суботу, 19 квітня, в області очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 6-11° тепла, вдень — 15-20° тепла.

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Теги: погода, Волинь
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