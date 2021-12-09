На Волині планують добудувати корпус обласної психлікарні

На Волині планують добудувати корпус обласної психлікарні
Зараз розробляють проєктно-кошторисну документацію на добудову ще одного корпусу психіатричної лікарні у с. Липини Луцького району.

Про це повідомив директор обласної психіатричної лікарні Сергій Дудка під час засідання постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, пише misto.media.

Тендер на розробку ПКД по робочому проєкту «Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу № 6 комунального підприємства „Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька“» на 1,5 млн грн провели на сайті публічних закупівель Prozorro. Переможцем стала ФОП Людмила Соя із Рівного. ПКД має бути готовою до 31 грудня 2025 року.

Сергій Дудка зазначив, що заклад потребує розширення, оскільки пацієнтів стає більше. Зараз психлікарня розрахована на 630 ліжок.

Впродовж 2024 року тут пролікували понад 17,5 тис. пацієнтів, з яких 2,7 тис. — військовослужбовці.

Також він додав, що минулого року відремонтували приміщення для встановлення комп’ютерного томографа, провели ремонт та закупили нове обладнання для лабораторії, капітально відновили ліфт, осучаснили 9 відділення.

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Теги: Луцьк, психлікарня
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