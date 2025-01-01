Багатодітного волинянина судили за смерть дружини в ДТП

Багатодітного волинянина судили за смерть дружини в ДТП
На Волині вдівця, який утримує шістьох неповнолітніх дітей, судили за скоєння смертельної аварії, у якій загинула його жінка.

Чоловіку присудили позбавлення волі на 5 років, але звільнили від покарання з іспитовим терміном на 3 роки, йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише Суспільне.

Аварія сталася 24 серпня 2024 року на виїзді з вулиці Луцької у Ковелі. Обвинувачений був за кермом мотоцикла марки "Lifan", його дружина сиділа позаду. За даними слідства, мотоцикліст перед виїздом на головну дорогу не надав дорогу автомобілю марки "Volkswagen" з причепом.

В результаті аварії пасажирка мотоцикла отримала численні травми голови, тіла та переломи. Причиною смерті жінки стала важка черепно-мозкова травма.

У суді обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся і просив суд не призначати йому суворе покарання. За рішенням суду чоловік має відшкодувати Волинській обласній клінічній лікарні матеріальну шкоду у розмірі 14 706 гривень.

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Теги: волинянин, суд
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