Багатодітного волинянина судили за смерть дружини в ДТП
Сьогодні, 16:08
На Волині вдівця, який утримує шістьох неповнолітніх дітей, судили за скоєння смертельної аварії, у якій загинула його жінка.
Чоловіку присудили позбавлення волі на 5 років, але звільнили від покарання з іспитовим терміном на 3 роки, йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише Суспільне.
Аварія сталася 24 серпня 2024 року на виїзді з вулиці Луцької у Ковелі. Обвинувачений був за кермом мотоцикла марки "Lifan", його дружина сиділа позаду. За даними слідства, мотоцикліст перед виїздом на головну дорогу не надав дорогу автомобілю марки "Volkswagen" з причепом.
В результаті аварії пасажирка мотоцикла отримала численні травми голови, тіла та переломи. Причиною смерті жінки стала важка черепно-мозкова травма.
У суді обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся і просив суд не призначати йому суворе покарання. За рішенням суду чоловік має відшкодувати Волинській обласній клінічній лікарні матеріальну шкоду у розмірі 14 706 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Чоловіку присудили позбавлення волі на 5 років, але звільнили від покарання з іспитовим терміном на 3 роки, йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише Суспільне.
Аварія сталася 24 серпня 2024 року на виїзді з вулиці Луцької у Ковелі. Обвинувачений був за кермом мотоцикла марки "Lifan", його дружина сиділа позаду. За даними слідства, мотоцикліст перед виїздом на головну дорогу не надав дорогу автомобілю марки "Volkswagen" з причепом.
В результаті аварії пасажирка мотоцикла отримала численні травми голови, тіла та переломи. Причиною смерті жінки стала важка черепно-мозкова травма.
У суді обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся і просив суд не призначати йому суворе покарання. За рішенням суду чоловік має відшкодувати Волинській обласній клінічній лікарні матеріальну шкоду у розмірі 14 706 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині планують добудувати корпус обласної психлікарні
Сьогодні, 16:41
Багатодітного волинянина судили за смерть дружини в ДТП
Сьогодні, 16:08