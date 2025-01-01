Багатодітного волинянина судили за смерть дружини в ДТП





Чоловіку присудили позбавлення волі на 5 років, але звільнили від покарання з іспитовим терміном на 3 роки, йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише



Аварія сталася 24 серпня 2024 року на виїзді з вулиці Луцької у Ковелі. Обвинувачений був за кермом мотоцикла марки "Lifan", його дружина сиділа позаду. За даними слідства, мотоцикліст перед виїздом на головну дорогу не надав дорогу автомобілю марки "Volkswagen" з причепом.



В результаті аварії пасажирка мотоцикла отримала численні травми голови, тіла та переломи. Причиною смерті жінки стала важка черепно-мозкова травма.



У суді обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся і просив суд не призначати йому суворе покарання. За рішенням суду чоловік має відшкодувати Волинській обласній клінічній лікарні матеріальну шкоду у розмірі 14 706 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вдівця, який утримує шістьох неповнолітніх дітей, судили за скоєння смертельної аварії, у якій загинула його жінка.Чоловіку присудили позбавлення волі на 5 років, але звільнили від покарання з іспитовим терміном на 3 роки, йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише Суспільне Аварія сталася 24 серпня 2024 року на виїзді з вулиці Луцької у Ковелі. Обвинувачений був за кермом мотоцикла марки "Lifan", його дружина сиділа позаду. За даними слідства, мотоцикліст перед виїздом на головну дорогу не надав дорогу автомобілю марки "Volkswagen" з причепом.В результаті аварії пасажирка мотоцикла отримала численні травми голови, тіла та переломи. Причиною смерті жінки стала важка черепно-мозкова травма.У суді обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся і просив суд не призначати йому суворе покарання. За рішенням суду чоловік має відшкодувати Волинській обласній клінічній лікарні матеріальну шкоду у розмірі 14 706 гривень.

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