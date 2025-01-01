Волинські воїни показали вщент знищений Торецьк, який боронять 9 місяців

Волинські воїни показали вщент знищений Торецьк, який боронять 9 місяців
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади уже дев’ять місяців боронять Торецьк на Донбасі. Унаслідок запеклих боїв населений пункт перетворився на місто-привид.

Про це у фейсбуці повідомила військова частина.

«Весна у Торецьку…» - йдеться у коментарі до відео із кадрами вщент знищеного міста.

Впродовж дев’яти місяців 100 омбр разом із приданими їй підрозділами веде Битву за Торецьк.

«За цей час оскаженілий «р***кій мір» перетворив колись квітуче місто українського Донбасу на місто-привид…» - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські воїни показали вщент знищений Торецьк, який боронять 9 місяців
Сьогодні, 15:39
Росіяни ударним дроном атакували пасажирський потяг на Чернігівщині
Сьогодні, 15:12
Поліція назвала офіційну причину смерті голови ВЛК у Луцькому ТЦК
Сьогодні, 14:49
Ухилянтів із Волині затримали при спробі втекти до Молдови
Сьогодні, 14:33
На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
Замість виїхати за кордон, юнак записався до волинської бригади ЗСУ Замість виїхати за кордон, юнак записався до волинської бригади ЗСУ
10 квітня, 13:23
У волинській бригаді пілотами дронів служать рідні брати У волинській бригаді пілотами дронів служать рідні брати
01 квітня, 14:23
Рік тому волинська «Сталева Сотка» стала механізованою бригадою ЗСУ Рік тому волинська «Сталева Сотка» стала механізованою бригадою ЗСУ
29 березня, 12:51
Обличчя війни. Світлини волинських мінометників Обличчя війни. Світлини волинських мінометників
28 березня, 13:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські воїни показали вщент знищений Торецьк, який боронять 9 місяців
Сьогодні, 15:39
 0
Росіяни ударним дроном атакували пасажирський потяг на Чернігівщині
Сьогодні, 15:12
 0
Поліція назвала офіційну причину смерті голови ВЛК у Луцькому ТЦК
Сьогодні, 14:49
 0
Ухилянтів із Волині затримали при спробі втекти до Молдови
Сьогодні, 14:33
 0
На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8