Волинські воїни показали вщент знищений Торецьк, який боронять 9 місяців





Про це у фейсбуці повідомила військова частина.



«Весна у Торецьку…» - йдеться у коментарі до відео із кадрами вщент знищеного міста.



Впродовж дев’яти місяців 100 омбр разом із приданими їй підрозділами веде Битву за Торецьк.



«За цей час оскаженілий «р***кій мір» перетворив колись квітуче місто українського Донбасу на місто-привид…» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади уже дев’ять місяців боронять Торецьк на Донбасі. Унаслідок запеклих боїв населений пункт перетворився на місто-привид.Про це у фейсбуці повідомила військова частина.«Весна у Торецьку…» - йдеться у коментарі до відео із кадрами вщент знищеного міста.Впродовж дев’яти місяців 100 омбр разом із приданими їй підрозділами веде Битву за Торецьк.«За цей час оскаженілий «р***кій мір» перетворив колись квітуче місто українського Донбасу на місто-привид…» - йдеться у повідомленні.

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