Волинські воїни показали вщент знищений Торецьк, який боронять 9 місяців
Сьогодні, 15:39
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади уже дев’ять місяців боронять Торецьк на Донбасі. Унаслідок запеклих боїв населений пункт перетворився на місто-привид.
Про це у фейсбуці повідомила військова частина.
«Весна у Торецьку…» - йдеться у коментарі до відео із кадрами вщент знищеного міста.
Впродовж дев’яти місяців 100 омбр разом із приданими їй підрозділами веде Битву за Торецьк.
«За цей час оскаженілий «р***кій мір» перетворив колись квітуче місто українського Донбасу на місто-привид…» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила військова частина.
«Весна у Торецьку…» - йдеться у коментарі до відео із кадрами вщент знищеного міста.
Впродовж дев’яти місяців 100 омбр разом із приданими їй підрозділами веде Битву за Торецьк.
«За цей час оскаженілий «р***кій мір» перетворив колись квітуче місто українського Донбасу на місто-привид…» - йдеться у повідомленні.
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