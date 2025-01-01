Поліція назвала офіційну причину смерті голови ВЛК у Луцькому ТЦК

Поліція назвала офіційну причину смерті голови ВЛК у Луцькому ТЦК
Голова військово-лікарської комісії Олег Лопачак, тіло якого виявили у приміщенні Луцького ТЦК та СП, помер внаслідок інфаркту.

Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.

Відомості за фактом смерті внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою «природна смерть», тіло направлено на судово-медичну експертизу, її остаточні результати будуть протягом кількох тижнів.

Під час досудового розслідування, а саме, згідно з попереднім результатом розтину тіла, встановлено, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські воїни показали вщент знищений Торецьк, який боронять 9 місяців
Сьогодні, 15:39
Росіяни ударним дроном атакували пасажирський потяг на Чернігівщині
Сьогодні, 15:12
Поліція назвала офіційну причину смерті голови ВЛК у Луцькому ТЦК
Сьогодні, 14:49
Ухилянтів із Волині затримали при спробі втекти до Молдови
Сьогодні, 14:33
На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
У Луцьку оголосили про день жалоби через трагедію у Сумах У Луцьку оголосили про день жалоби через трагедію у Сумах
13 квітня, 17:05
Медика ВЛК знайшли мертвим у приміщенні Луцького ТЦК Медика ВЛК знайшли мертвим у приміщенні Луцького ТЦК
11 квітня, 12:14
Від травм спричинених війною, помер воїн з Волині Віктор Демчук Від травм спричинених війною, помер воїн з Волині Віктор Демчук
10 квітня, 21:58
Напередодні попрощався з мамою: загинув воїн з Волині Антон Суліковський Напередодні попрощався з мамою: загинув воїн з Волині Антон Суліковський
10 квітня, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські воїни показали вщент знищений Торецьк, який боронять 9 місяців
Сьогодні, 15:39
 0
Росіяни ударним дроном атакували пасажирський потяг на Чернігівщині
Сьогодні, 15:12
 0
Поліція назвала офіційну причину смерті голови ВЛК у Луцькому ТЦК
Сьогодні, 14:49
 0
Ухилянтів із Волині затримали при спробі втекти до Молдови
Сьогодні, 14:33
 0
На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8