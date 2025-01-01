Поліція назвала офіційну причину смерті голови ВЛК у Луцькому ТЦК
Сьогодні, 14:49
Голова військово-лікарської комісії Олег Лопачак, тіло якого виявили у приміщенні Луцького ТЦК та СП, помер внаслідок інфаркту.
Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.
Відомості за фактом смерті внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою «природна смерть», тіло направлено на судово-медичну експертизу, її остаточні результати будуть протягом кількох тижнів.
Під час досудового розслідування, а саме, згідно з попереднім результатом розтину тіла, встановлено, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда.
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Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.
Відомості за фактом смерті внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою «природна смерть», тіло направлено на судово-медичну експертизу, її остаточні результати будуть протягом кількох тижнів.
Під час досудового розслідування, а саме, згідно з попереднім результатом розтину тіла, встановлено, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда.
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