Поліція назвала офіційну причину смерті голови ВЛК у Луцькому ТЦК

Олег Лопачак, тіло якого виявили у приміщенні Луцького ТЦК та СП, помер внаслідок інфаркту.



Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.



Відомості за фактом смерті внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою «природна смерть», тіло направлено на судово-медичну експертизу, її остаточні результати будуть протягом кількох тижнів.



Під час досудового розслідування, а саме, згідно з попереднім результатом розтину тіла, встановлено, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова військово-лікарської комісії, тіло якого, помер внаслідок інфаркту.Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.Відомості за фактом смерті внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою «природна смерть», тіло направлено на судово-медичну експертизу, її остаточні результати будуть протягом кількох тижнів.Під час досудового розслідування, а саме, згідно з попереднім результатом розтину тіла, встановлено, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда.

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