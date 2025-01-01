На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку

Легіон небесного війська поповнив Герой із Волині, майор, заступник командира батареї з озброєння в/ч А4123Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаНародився воїн 12 січня 1971 року. Закінчив ЗОШ №4, Хмельницьке вище артилерійське командне училище. Пройшов усі щаблі службової драбини до звання майора. Служив у Ковелі у в/ч А1636; у 24-ій ОМБр в м. Яворів на Львівщині; працював на посадах заступника військового комісара в Любомлі та Ковелі; навчальному центрі в Старичах на Львівщині. Брав участь в АТО. За відмінну службу відзначений державними нагородами.У травні 2024р. Ігоря Подолянчука направили у зону бойових дій в складі 67-ї ОМБр. Воював на Херсонщині, Донеччині, Сумщині. У березні 2025р. отримав поранення і контузію. 11 квітня 2025 року в одному з лікувальних закладів серце Ігоря Подолянчука зупинилося.«Щирі співчуття дружині, дітямта, братуз сім’єю, рідним і близьким», - зазначив Ігор Чайка.Поховали захисника на кладовищі села Вербка Дубівської громади.«Вічна пам'ять і слава Герою!» - додав Ковельський міський голова.