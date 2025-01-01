На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку

На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку
Легіон небесного війська поповнив Герой із Волині, майор, заступник командира батареї з озброєння в/ч А4123 Ігор Подолянчук.

Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Народився воїн 12 січня 1971 року. Закінчив ЗОШ №4, Хмельницьке вище артилерійське командне училище. Пройшов усі щаблі службової драбини до звання майора. Служив у Ковелі у в/ч А1636; у 24-ій ОМБр в м. Яворів на Львівщині; працював на посадах заступника військового комісара в Любомлі та Ковелі; навчальному центрі в Старичах на Львівщині. Брав участь в АТО. За відмінну службу відзначений державними нагородами.

У травні 2024р. Ігоря Подолянчука направили у зону бойових дій в складі 67-ї ОМБр. Воював на Херсонщині, Донеччині, Сумщині. У березні 2025р. отримав поранення і контузію. 11 квітня 2025 року в одному з лікувальних закладів серце Ігоря Подолянчука зупинилося.

«Щирі співчуття дружині Нілі, дітям Ользі та Олександру, брату Олегу з сім’єю, рідним і близьким», - зазначив Ігор Чайка.

Поховали захисника на кладовищі села Вербка Дубівської громади.

«Вічна пам'ять і слава Герою!» - додав Ковельський міський голова.


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Теги: загиблі, війна
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