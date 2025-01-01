На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку
Сьогодні, 14:18
Легіон небесного війська поповнив Герой із Волині, майор, заступник командира батареї з озброєння в/ч А4123 Ігор Подолянчук.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Народився воїн 12 січня 1971 року. Закінчив ЗОШ №4, Хмельницьке вище артилерійське командне училище. Пройшов усі щаблі службової драбини до звання майора. Служив у Ковелі у в/ч А1636; у 24-ій ОМБр в м. Яворів на Львівщині; працював на посадах заступника військового комісара в Любомлі та Ковелі; навчальному центрі в Старичах на Львівщині. Брав участь в АТО. За відмінну службу відзначений державними нагородами.
У травні 2024р. Ігоря Подолянчука направили у зону бойових дій в складі 67-ї ОМБр. Воював на Херсонщині, Донеччині, Сумщині. У березні 2025р. отримав поранення і контузію. 11 квітня 2025 року в одному з лікувальних закладів серце Ігоря Подолянчука зупинилося.
«Щирі співчуття дружині Нілі, дітям Ользі та Олександру, брату Олегу з сім’єю, рідним і близьким», - зазначив Ігор Чайка.
Поховали захисника на кладовищі села Вербка Дубівської громади.
«Вічна пам'ять і слава Герою!» - додав Ковельський міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Народився воїн 12 січня 1971 року. Закінчив ЗОШ №4, Хмельницьке вище артилерійське командне училище. Пройшов усі щаблі службової драбини до звання майора. Служив у Ковелі у в/ч А1636; у 24-ій ОМБр в м. Яворів на Львівщині; працював на посадах заступника військового комісара в Любомлі та Ковелі; навчальному центрі в Старичах на Львівщині. Брав участь в АТО. За відмінну службу відзначений державними нагородами.
У травні 2024р. Ігоря Подолянчука направили у зону бойових дій в складі 67-ї ОМБр. Воював на Херсонщині, Донеччині, Сумщині. У березні 2025р. отримав поранення і контузію. 11 квітня 2025 року в одному з лікувальних закладів серце Ігоря Подолянчука зупинилося.
«Щирі співчуття дружині Нілі, дітям Ользі та Олександру, брату Олегу з сім’єю, рідним і близьким», - зазначив Ігор Чайка.
Поховали захисника на кладовищі села Вербка Дубівської громади.
«Вічна пам'ять і слава Герою!» - додав Ковельський міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ухилянтів із Волині затримали при спробі втекти до Молдови
Сьогодні, 14:33
На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку
Сьогодні, 14:18
Скорботний день: лучани попрощалися із двома Героями
Сьогодні, 13:53
Перенесення фотостенда Героїв у Луцьку: що про це думають люди
Сьогодні, 13:36