Скорботний день: лучани попрощалися із двома Героями
Сьогодні, 13:53
Сьогодні, 14 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовців Олега Пронцевича та Юрія Кошинського, які загинули від ворожих куль, боронячи Україну на фронті.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Пронцевич Олег Сергійович (06.12.1991 року народження) загинув 8 квітня в районі населеного пункту Покровськ Донецької області, а Кошинський Юрій Петрович (12.05.1985 року народження) - 4 квітня в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.
Провести Героїв в останню дорогу прийшли родичі, побратими, Луцький міський голова Ігор Поліщук та чимало лучан.
Олега Пронцевича поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Юрія Кошинського - у селі Дідичі Луцького району.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - йдеться у повідомленні управління інформаційної роботи міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Пронцевич Олег Сергійович (06.12.1991 року народження) загинув 8 квітня в районі населеного пункту Покровськ Донецької області, а Кошинський Юрій Петрович (12.05.1985 року народження) - 4 квітня в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.
Провести Героїв в останню дорогу прийшли родичі, побратими, Луцький міський голова Ігор Поліщук та чимало лучан.
Олега Пронцевича поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Юрія Кошинського - у селі Дідичі Луцького району.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - йдеться у повідомленні управління інформаційної роботи міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку
Сьогодні, 14:18
Скорботний день: лучани попрощалися із двома Героями
Сьогодні, 13:53
Перенесення фотостенда Героїв у Луцьку: що про це думають люди
Сьогодні, 13:36
Ще одне місто на Волині вирішило вимкнути опалення
Сьогодні, 13:17
На Волині зник безвісти 13-річний хлопчик
Сьогодні, 13:00