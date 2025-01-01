Скорботний день: лучани попрощалися із двома Героями

Сьогодні, 14 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовцівта, які загинули від ворожих куль, боронячи Україну на фронті.Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.Пронцевич Олег Сергійович (06.12.1991 року народження) загинув 8 квітня в районі населеного пункту Покровськ Донецької області, а Кошинський Юрій Петрович (12.05.1985 року народження) - 4 квітня в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.Провести Героїв в останню дорогу прийшли родичі, побратими, Луцький міський головата чимало лучан.Олега Пронцевича поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Юрія Кошинського - у селі Дідичі Луцького району.«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - йдеться у повідомленні управління інформаційної роботи міської ради.