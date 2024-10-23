Ще одне місто на Волині вирішило вимкнути опалення
Сьогодні, 13:17
Опалювальний сезон у Нововолинській громаді місцева влада вирішила завершити завтра, 15 квітня.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер попередив, що від завтра, 15 квітня, у Нововолинській громаді завершують опалювальний сезон.
Середньодобова температура дозволяє.
«Дякую всім тепловикам за стабільний опалювальний сезон 2024-2025», - зазначив міський голова Нововолинська.
Нагадаємо, раніше опалювальний сезон завершили у Луцьку та Ковелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер попередив, що від завтра, 15 квітня, у Нововолинській громаді завершують опалювальний сезон.
Середньодобова температура дозволяє.
«Дякую всім тепловикам за стабільний опалювальний сезон 2024-2025», - зазначив міський голова Нововолинська.
Нагадаємо, раніше опалювальний сезон завершили у Луцьку та Ковелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скорботний день: лучани попрощалися із двома Героями
Сьогодні, 13:53
Перенесення фотостенда Героїв у Луцьку: що про це думають люди
Сьогодні, 13:36
Ще одне місто на Волині вирішило вимкнути опалення
Сьогодні, 13:17
На Волині зник безвісти 13-річний хлопчик
Сьогодні, 13:00