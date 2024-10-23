Ще одне місто на Волині вирішило вимкнути опалення

Ще одне місто на Волині вирішило вимкнути опалення
Опалювальний сезон у Нововолинській громаді місцева влада вирішила завершити завтра, 15 квітня.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Мер попередив, що від завтра, 15 квітня, у Нововолинській громаді завершують опалювальний сезон.

Середньодобова температура дозволяє.

«Дякую всім тепловикам за стабільний опалювальний сезон 2024-2025», - зазначив міський голова Нововолинська.

Нагадаємо, раніше опалювальний сезон завершили у Луцьку та Ковелі.

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Теги: опалення, Волинь
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