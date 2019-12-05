На Волині зник безвісти 13-річний хлопчик
Сьогодні, 13:00
До відділення поліції міста Горохова сьогодні, 14 квітня, надійшло повідомлення про те, що зникла дитина 13 років: Бідюк Святослав Олегович, житель села Звиняче.
Особливі прикмети: низького зросту, плотнішої тілобудови, волосся русяве, коротка стрижка.
Одяг: куртка темно-синього з червоним кольором коротка, штани чорні, чорні черевики, кепка «військова».
"У разі наявності інформації про місце перебування дитини, телефонуйте за номерами «102», 050-484-52-79", - наголошують у поліції.
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Особливі прикмети: низького зросту, плотнішої тілобудови, волосся русяве, коротка стрижка.
Одяг: куртка темно-синього з червоним кольором коротка, штани чорні, чорні черевики, кепка «військова».
"У разі наявності інформації про місце перебування дитини, телефонуйте за номерами «102», 050-484-52-79", - наголошують у поліції.
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