На Волині зник безвісти 13-річний хлопчик

Бідюк Святослав Олегович, житель села Звиняче.



Особливі прикмети: низького зросту, плотнішої тілобудови, волосся русяве, коротка стрижка.



Одяг: куртка темно-синього з червоним кольором коротка, штани чорні, чорні черевики, кепка «військова».



"У разі наявності інформації про місце перебування дитини, телефонуйте за номерами «102», 050-484-52-79", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До відділення поліції міста Горохова сьогодні, 14 квітня, надійшло повідомлення про те, що зникла дитина 13 років:, житель села Звиняче.низького зросту, плотнішої тілобудови, волосся русяве, коротка стрижка.куртка темно-синього з червоним кольором коротка, штани чорні, чорні черевики, кепка «військова»."У разі наявності інформації про місце перебування дитини, телефонуйте за номерами «102», 050-484-52-79", - наголошують у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію