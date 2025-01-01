Луцькі школярі вибороли два «золота» та «срібло» на всесвітніх змаганнях





Про це у фейсбуці повідомляє департамент молоді та спорту Луцької міськради.



У складі збірної України участь у всесвітньому учнівському форумі взяли троє луцьких боксерів, які в підсумку вибороли два золота та срібло:



Іван Петровчук (в/к 80 кг), ДЮСШ-2 – золото

Аріна Коцирій (в/к 50 кг), «Ozarinsky and Derabin team» - золото

Марія Лопушенко (в/к 57), ДЮСШ-3 – срібло





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У сербському місті Златиборі закінчились всесвітні учнівські спортивні ігри «Gymnasiade ISF U15».Про це у фейсбуці повідомляє департамент молоді та спорту Луцької міськради.У складі збірної України участь у всесвітньому учнівському форумі взяли троє луцьких боксерів, які в підсумку вибороли два золота та срібло:(в/к 80 кг), ДЮСШ-2 – золото(в/к 50 кг), «Ozarinsky and Derabin team» - золото(в/к 57), ДЮСШ-3 – срібло

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію