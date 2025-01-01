Луцькі школярі вибороли два «золота» та «срібло» на всесвітніх змаганнях
Сьогодні, 12:59
У сербському місті Златиборі закінчились всесвітні учнівські спортивні ігри «Gymnasiade ISF U15».
Про це у фейсбуці повідомляє департамент молоді та спорту Луцької міськради.
У складі збірної України участь у всесвітньому учнівському форумі взяли троє луцьких боксерів, які в підсумку вибороли два золота та срібло:
Іван Петровчук (в/к 80 кг), ДЮСШ-2 – золото
Аріна Коцирій (в/к 50 кг), «Ozarinsky and Derabin team» - золото
Марія Лопушенко (в/к 57), ДЮСШ-3 – срібло
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Про це у фейсбуці повідомляє департамент молоді та спорту Луцької міськради.
У складі збірної України участь у всесвітньому учнівському форумі взяли троє луцьких боксерів, які в підсумку вибороли два золота та срібло:
Іван Петровчук (в/к 80 кг), ДЮСШ-2 – золото
Аріна Коцирій (в/к 50 кг), «Ozarinsky and Derabin team» - золото
Марія Лопушенко (в/к 57), ДЮСШ-3 – срібло
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