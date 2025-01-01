У Луцьку водії паркуються на місцях для електрокарів: власники «електричок» обурені





Але звичайні авто з двигунами внутрішнього згоряння часто займають ці стоянки. Така ситуація викликає обурення серед луцьких водіїв «електричок», адже це ускладнює доступ до зарядної інфраструктури.



З такою ситуацією стикалася й лучанка Тетяна. Жінка розповіла журналістам ВолиньPost, що на своїй Tesla Model 3



«В мене є додаток, на якому видно усі місця для зарядки. Я приїжджаю до найближчого вільного місця – а там собі стоїть якась BMW. У мене 10 % заряду, тож немає можливості їхати десь далі. Так, зазвичай я намагаюся не доводити до такого, але ж це життя, і може трапитися різне. Сьогодні мені довелося викликати поліцію, вони знайшли власника і змусили його відігнати авто. Але я втратила багато свого часу та енергії на всі ці розбірки», – говорить Тетяна.



Як правильно діяти водіям електрокарів у таких випадках, ми вирішили розібратися...





Чи існують штрафи за паркування на місцях для електромобілів?

В управлінні патрульної поліції Волині кажуть, в Україні зупинка чи стоянка автомобілів на місцях, які призначені для електрокарів, дійсно заборонена. Про це йдеться в ч. 7 ст. 122 КУпАП та в ч. 8 ст. 152-1 КУпАП. Не дозволяється також створювати перешкоди водіям «електричок» щодо зупинки або стоянки. За порушення цих правил існує штраф – від 340 до 510 гривень.



На те, що паркомісце можуть займати лише транспортні засоби з електричними двигунами, повинні вказувати відповідні знаки та/або розмітка – дорожній знак «7.23», який позначає місце для зарядки електромобілів й дорожня розмітка «1.38», що позначає місце для їх заправки.





Спеціальні місця для паркування електромобілів можуть бути відведені не лише на великих автостоянках, а й біля житлових будинків та на тротуарах.



Патрульні виявляють таких правопорушень у Луцьку, об’єктивно, небагато. З початку минулого року і донині вони склали всього п’ять адміністративних матеріалів на водіїв, які припаркували свої транспортні засоби на місцях для електрокарів.



Патрульний поліцейський

Хто ще може штрафувати водіїв-порушників?

В обласному центрі Волині притягнути до відповідальності водіїв, які припаркувалися на місцях для електрокарів, уповноважені не лише поліцейські, а й працівники Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



Цікаво, що в той час, як патрульні можуть накладати штраф на водія лише за його присутності на місці правопорушення, інспектори з паркування без проблем штрафують порушника навіть тоді, коли його немає за кермом.



Водночас поліцейські, які приїдять на виклик, можуть допомогти знайти власника автомобіля, що припаркований з порушеннями, та змусити його відігнати свій транспортний засіб.



«Інспектор з паркування здійснює фіксацію правопорушення шляхом застосування технічних засобів фотозйомки або відеозапису. Після фіксації правопорушення інспектор залишає на лобовому склі повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, яке містить основні відомості про факт порушення та роз’яснення щодо порядку його оскарження. На підставі зафіксованого порушення виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення, яка надсилається рекомендованим листом за місцем реєстрації власника транспортного засобу або вручається особисто», – кажуть у мунварті.



Станом на березень його року інспектори з паркування винесли 16 постанов на водіїв, які припаркувалися на місцях для електрокарів.



Інспектор з паркування

Куди звертатися по допомогу?

Якщо ви водій електрокара, і хтось нахабно зайняв ваше законне місце для зарядки, ви можете звертатися у поліцію – за номером 102 або ж у Департамент мунварти Луцька – 067 0000 679 або 066 102 1 102.



Крім того, інформацію про порушення можна надсилати у вигляді фото- чи відеофіксації із зазначенням точної адреси події через месенджери «Viber» або «WhatsApp» за номером телефону – 067 0000 679.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Електромобілі впевнено набирають популярності в Україні, Луцьк – не виключення. Таких авто стає все більше на дорогах, а в місті облаштовують спеціальні місця для їхньої підзарядки.Але звичайні авто з двигунами внутрішнього згоряння часто займають ці стоянки. Така ситуація викликає обурення серед луцьких водіїв «електричок», адже це ускладнює доступ до зарядної інфраструктури.З такою ситуацією стикалася й лучанка. Жінка розповіла журналістам ВолиньPost, що на своїй Tesla Model 3 АUTOMIRA - авто з США , їздить вже близько пів року. І за цей час неодноразово ставала «жертвою» таких правопорушень, востаннє – просто днями.«В мене є додаток, на якому видно усі місця для зарядки. Я приїжджаю до найближчого вільного місця – а там собі стоїть якась BMW. У мене 10 % заряду, тож немає можливості їхати десь далі. Так, зазвичай я намагаюся не доводити до такого, але ж це життя, і може трапитися різне. Сьогодні мені довелося викликати поліцію, вони знайшли власника і змусили його відігнати авто. Але я втратила багато свого часу та енергії на всі ці розбірки», – говорить Тетяна.Як правильно діяти водіям електрокарів у таких випадках, ми вирішили розібратися...кажуть, в Україні зупинка чи стоянка автомобілів на місцях, які призначені для електрокарів, дійсно заборонена. Про це йдеться в ч. 7 ст. 122 КУпАП та в ч. 8 ст. 152-1 КУпАП. Не дозволяється також створювати перешкоди водіям «електричок» щодо зупинки або стоянки. За порушення цих правил існує штраф – від 340 до 510 гривень.На те, що паркомісце можуть займати лише транспортні засоби з електричними двигунами, повинні вказувати відповідні знаки та/або розмітка – дорожній знак «7.23», який позначає місце для зарядки електромобілів й дорожня розмітка «1.38», що позначає місце для їх заправки.Спеціальні місця для паркування електромобілів можуть бути відведені не лише на великих автостоянках, а й біля житлових будинків та на тротуарах.Патрульні виявляють таких правопорушень у Луцьку, об’єктивно, небагато. З початку минулого року і донині вони склали всього п’ять адміністративних матеріалів на водіїв, які припаркували свої транспортні засоби на місцях для електрокарів.В обласному центрі Волині притягнути до відповідальності водіїв, які припаркувалися на місцях для електрокарів, уповноважені не лише поліцейські, а й працівникиЦікаво, що в той час, як патрульні можуть накладати штраф на водія лише за його присутності на місці правопорушення, інспектори з паркування без проблем штрафують порушника навіть тоді, коли його немає за кермом.Водночас поліцейські, які приїдять на виклик, можуть допомогти знайти власника автомобіля, що припаркований з порушеннями, та змусити його відігнати свій транспортний засіб.«Інспектор з паркування здійснює фіксацію правопорушення шляхом застосування технічних засобів фотозйомки або відеозапису. Після фіксації правопорушення інспектор залишає на лобовому склі повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, яке містить основні відомості про факт порушення та роз’яснення щодо порядку його оскарження. На підставі зафіксованого порушення виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення, яка надсилається рекомендованим листом за місцем реєстрації власника транспортного засобу або вручається особисто», – кажуть у мунварті.Станом на березень його року інспектори з паркування винесли 16 постанов на водіїв, які припаркувалися на місцях для електрокарів.Якщо ви водій електрокара, і хтось нахабно зайняв ваше законне місце для зарядки, ви можете звертатися у поліцію – за номером 102 або ж у Департамент мунварти Луцька – 067 0000 679 або 066 102 1 102.Крім того, інформацію про порушення можна надсилати у вигляді фото- чи відеофіксації із зазначенням точної адреси події через месенджери «Viber» або «WhatsApp» за номером телефону – 067 0000 679.

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