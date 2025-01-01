У сумському центрі, який ракетою пошкодили росіяни, мала відбутися дитяча вистава. ФОТО





Про це



Раніше медіа писали, що в приміщенні мала відбутися дитяча вистава. Працівник закладу підтвердив цю інформацію. Він каже, що там уже були готові всі декорації.



Співробітник установи зазначив, що в момент ракетного удару в приміщенні не було людей.



«Я боявся туди зайти (аби не побачити багато тіл загиблих — ред.). Там дійсно мала бути вистава для дітей, і були готові всі декорації, але дивом там на той момент не було нікого. Охоронець теж дивом вижив», — каже працівник закладу.



На фото видно, що внаслідок удару провалилася стеля над укриттям закладу.



Більше про удар



13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Станом на ранок 14 квітня відомо про 34 загиблі людини, семеро з яких — діти. Ще 119 людей зазнали поранень. На місці атаки продовжують розбирати завали.



Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.



Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністр Андрій Сибіга закликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У приміщенні конгрес-центру Сумського державного університету, яке пошкодила російська ракета, була запланована вистава для дітей.Про це hromadske на умовах анонімності розповів працівник закладу.Раніше медіа писали, що в приміщенні мала відбутися дитяча вистава. Працівник закладу підтвердив цю інформацію. Він каже, що там уже були готові всі декорації.Співробітник установи зазначив, що в момент ракетного удару в приміщенні не було людей.«Я боявся туди зайти (аби не побачити багато тіл загиблих — ред.). Там дійсно мала бути вистава для дітей, і були готові всі декорації, але дивом там на той момент не було нікого. Охоронець теж дивом вижив», — каже працівник закладу.На фото видно, що внаслідок удару провалилася стеля над укриттям закладу.13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Станом на ранок 14 квітня відомо про 34 загиблі людини, семеро з яких — діти. Ще 119 людей зазнали поранень. На місці атаки продовжують розбирати завали.Прем’єр-міністр Україниповідомив, що російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністрзакликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.

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