На Волині 15-річний мотоцикліст зіткнувся з маршруткою
Сьогодні, 11:24
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, що трапилися минулої доби на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Минулої доби поліцейські Волині зареєстрували кілька дорожньо-транспортних пригод. Серед них — три випадки за участю двоколісних транспортних засобів: дві аварії з мотоциклістами та одна — з водієм електросамоката.
У місті Рожище 24-річний водій мотоцикла, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням: зачепив автомобіль Volkswagen, після чого зіткнувся з електроопорою. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні.
У селі Дубове Ковельського району 15-річний мотоцикліст, не врахувавши дорожньої обстановки під час розвороту, зіткнувся з рейсовим автобусом Mercedes Sprinter. Неповнолітній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
У місті Ковель 16-річний юнак, керуючи електросамокатом, не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Його також доставили до медзакладу для надання допомоги.
За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. У межах досудових розслідувань будуть встановлені всі обставини аварій.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Минулої доби поліцейські Волині зареєстрували кілька дорожньо-транспортних пригод. Серед них — три випадки за участю двоколісних транспортних засобів: дві аварії з мотоциклістами та одна — з водієм електросамоката.
У місті Рожище 24-річний водій мотоцикла, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням: зачепив автомобіль Volkswagen, після чого зіткнувся з електроопорою. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні.
У селі Дубове Ковельського району 15-річний мотоцикліст, не врахувавши дорожньої обстановки під час розвороту, зіткнувся з рейсовим автобусом Mercedes Sprinter. Неповнолітній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
У місті Ковель 16-річний юнак, керуючи електросамокатом, не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Його також доставили до медзакладу для надання допомоги.
За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. У межах досудових розслідувань будуть встановлені всі обставини аварій.
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