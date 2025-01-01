У ЗСУ пообіцяли «жорстку відповідь» на російський удар по Сумах





Про це йдеться в повідомленні Генштабу, пише



Російський удар там назвали «черговим злочином проти людяності», яким росія показує, що не прагне миру, а хоче залякати українців. У Генштабі вважають, що до таких дій росіяни вдаються, «не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою».



«Але росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку — всюди, де б вони не були», — додали там.



Серед загиблих була Олена Когут — викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського, солістка-інструменталістка, концертмейстерка Сумської обласної філармонії й артистка оркестру Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна.



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13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста.



Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар росіян, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.



«Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці. І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим. Тільки сволота так може діяти», — сказав він.



Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.



Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністр Андрій Сибіга закликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ засудив російський обстріл міста Суми у Вербну неділю і пообіцяв росіянам «жорстку відповідь» на це.Про це йдеться в повідомленні Генштабу, пише Громадське Російський удар там назвали «черговим злочином проти людяності», яким росія показує, що не прагне миру, а хоче залякати українців. У Генштабі вважають, що до таких дій росіяни вдаються, «не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою».«Але росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку — всюди, де б вони не були», — додали там.Серед загиблих була— викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського, солістка-інструменталістка, концертмейстерка Сумської обласної філармонії й артистка оркестру Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна.13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста.Президент Українипрокоментував удар росіян, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.«Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці. І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим. Тільки сволота так може діяти», — сказав він.Прем’єр-міністр Україниповідомив, що російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністрзакликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.

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