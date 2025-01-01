Виховував студентів з любов'ю до театру: пішов із життя волинський педагог, режисер Володимир Ткаченко

Володимир Тихонович Ткаченко.



Про це



"Пішов із життя педагог, режисер, наставник, Людина великої відданості сцені.



Із 1964 року, коли в Луцькому культурно-освітньому училищі було зорганізовано окремий режисерський курс під керівництвом Михайла Курінного, Володимир Тихонович був серед перших викладачів, які формували цей напрям. Його постановка вистави «Мораль пані Дульської» Габріелі Запольської стала важливим явищем у культурному житті того часу", - йдеться в повідомленні.



Впродовж десятиліть він виховував студентів, передаючи їм не лише знання, а й любов до театру, повагу до сцени, глибоке розуміння драматичного мистецтва.



Особливе місце у творчому доробку митця займає вистава «На перші гулі» за твором С. Васильченка, поставлена в народному аматорському драматичному театрі Луцького народного дому «Просвіта». Під його керівництвом театр повнився постановками українських класиків та духом народності.



"Та не тільки театром жила ця людина. Володимир Ткаченко мав літературний хист — у нього є власний творчий доробок: видано кілька збірок віршів та гумористичних творів.



Ми схиляємо голови в глибокій скорботі.



Щиро співчуваємо рідним і близьким.



Розділяємо біль втрати.



Нехай світла пам’ять про Володимира Ткаченка живе в серцях усіх, кого він навчав, хто з ним працював і кого торкнулася його людяність і гумор", - зазначили у коледжі.



Попрощатися з Володимиром Тихоновичем можна вранці вдома на вулиці Львівській. Відспівування відбудеться 14 квітня о 12:00 у селі Полонка.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щире співчуття рідним та близьким Володимира Тихоновича.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 квітня пішов із життя волинянин, який стояв біля витоків театральної освіти на Волині —Про це повідомили у Волинському фаховому коледжі культури та мистецтв імені Стравінського."Пішов із життя педагог, режисер, наставник, Людина великої відданості сцені.Із 1964 року, коли в Луцькому культурно-освітньому училищі було зорганізовано окремий режисерський курс під керівництвом Михайла Курінного, Володимир Тихонович був серед перших викладачів, які формували цей напрям. Його постановка вистави «Мораль пані Дульської» Габріелі Запольської стала важливим явищем у культурному житті того часу", - йдеться в повідомленні.Впродовж десятиліть він виховував студентів, передаючи їм не лише знання, а й любов до театру, повагу до сцени, глибоке розуміння драматичного мистецтва.Особливе місце у творчому доробку митця займає вистава «На перші гулі» за твором С. Васильченка, поставлена в народному аматорському драматичному театрі Луцького народного дому «Просвіта». Під його керівництвом театр повнився постановками українських класиків та духом народності."Та не тільки театром жила ця людина. Володимир Ткаченко мав літературний хист — у нього є власний творчий доробок: видано кілька збірок віршів та гумористичних творів.Ми схиляємо голови в глибокій скорботі.Щиро співчуваємо рідним і близьким.Розділяємо біль втрати.Нехай світла пам’ять про Володимира Ткаченка живе в серцях усіх, кого він навчав, хто з ним працював і кого торкнулася його людяність і гумор", - зазначили у коледжі.Попрощатися з Володимиром Тихоновичем можна вранці вдома на вулиці Львівській. Відспівування відбудеться 14 квітня о 12:00 у селі Полонка.

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