Ігнорували зауваження перехожих: у Києві знайшли хлопців, які голосно ввімкнули російську музику

Ігнорували зауваження перехожих: у Києві знайшли хлопців, які голосно ввімкнули російську музику
Поліцейські Києва та СБУ встановили молодиків, які слухали російську музику на столичному Подолі.

Про це повідомили у Нацполіції.

Вчора, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому група юнаків на вулиці голосно увімкнула музику російських виконавців. Не зважаючи на зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах, де внаслідок ракетної атаки загинули люди, молодики не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян.

Відтак правоохоронці встановили особи усіх порушників – це двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані сп’яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їх старший товариш.



Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП).

Наразі з молодиками працюють співробітники Служби безпеки України.
Ігнорували зауваження перехожих: у Києві знайшли хлопців, які голосно ввімкнули російську музику
Ігнорували зауваження перехожих: у Києві знайшли хлопців, які голосно ввімкнули російську музику


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Теги: молодики, російська музика
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