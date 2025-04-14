Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну перед ухваленням рішень про переговори

Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну перед ухваленням рішень про переговори
Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну перед прийняттям рішень і планами з приводу переговорів про припинення вогню в Україні.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю CBS News, пише Українська правда.

Зеленський сказав, що буде радий зустріти Трампа в Україні, щоб він міг "зрозуміти, що тут відбувається".

"Ми поважаємо вашу позицію.

Але, будь ласка, перед прийняттям будь-яких рішень, будь-якими планами щодо переговорів, приїжджайте і подивіться на людей, цивільних, воїнів, лікарні, церкви, дітей, які були зруйновані або загинули.

Приїдьте, подивіться, і тоді будемо рухатися за планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким ви маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив путін", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив про відсутність достатнього тиску на Росію з боку міжнародної спільноти, через що вона "не боїться" атакувати українські міста.

Трамп заявив у суботу, що переговори щодо припинення війни в Україні, на його думку, йдуть добре, але "є момент, коли ви просто повинні або діяти, або замовкнути".

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Теги: Росія, війна
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