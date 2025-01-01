Трамп відреагував на удар росії по Сумах: вони зробили помилку

Дональд Трамп заявив, що йому сказали, що росія «зробила помилку», коли вдарила по місту Суми, унаслідок чого загинули щонайменше 34 людини.



Про це Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One, пише CNN, повідомляє



«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ», — заявив Трамп.



Він не вказав, хто йому сказав про помилку, і не уточнив, що саме має на увазі під словами «зробили помилку».



На прохання пояснити, про що йдеться, коли він каже про «помилку», Трамп лише сказав: «Вони зробили помилку. Я вважаю, що це було — дивіться, ви їх запитайте». Водночас він не уточнив, кого саме «їх».



Реакція світових лідерів на удар



Лідери, голови урядів і дипломати понад 15 країн, а також ЄС уже висловили своє співчуття та обурення на тлі обстрілу. Зокрема, у Великій Британії, Німеччині та Фінляндії вимагали від росії прийняти припинення вогню.



Від імені США висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим унаслідок російського ракетного удару по Сумах державний секретар Марко Рубіо. У своєму дописі він, як і посолка США в Україні Бріджит Брінк і спецпосланець Кіт Келлог, згадавши росію, зазначив, що саме вона завдала удару.



Президент України Володимир Зеленський виловив вдячність за засудження російського удару.



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13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Станом на вечір 13 квітня відомо про 34 загиблі людини, двоє з яких — діти. Ще 117 людей зазнали поранень.



Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.



Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністр Андрій Сибіга закликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзаявив, що йому сказали, що росія «зробила помилку», коли вдарила по місту Суми, унаслідок чого загинули щонайменше 34 людини.Про це Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One, пише CNN, повідомляє Громадське «Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ», — заявив Трамп.Він не вказав, хто йому сказав про помилку, і не уточнив, що саме має на увазі під словами «зробили помилку».На прохання пояснити, про що йдеться, коли він каже про «помилку», Трамп лише сказав: «Вони зробили помилку. Я вважаю, що це було — дивіться, ви їх запитайте». Водночас він не уточнив, кого саме «їх».Лідери, голови урядів і дипломати понад 15 країн, а також ЄС уже висловили своє співчуття та обурення на тлі обстрілу. Зокрема, у Великій Британії, Німеччині та Фінляндії вимагали від росії прийняти припинення вогню.Від імені США висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим унаслідок російського ракетного удару по Сумах державний секретар. У своєму дописі він, як і посолка США в Україніі спецпосланець, згадавши росію, зазначив, що саме вона завдала удару.Президент Українивиловив вдячність за засудження російського удару.13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Станом на вечір 13 квітня відомо про 34 загиблі людини, двоє з яких — діти. Ще 117 людей зазнали поранень.Прем’єр-міністр Україниповідомив, що російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністрзакликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.

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