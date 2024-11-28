Волонтерка з Луцька створює колекцію в'язаних виробів до Великодня

Людмила Янковська до Великодня створює колекцію в’язаних писанок, пасхальних зайців і курей. За час повномасштабної війни жінка змайструвала спицями та крючком декілька тисяч іграшок, брелоків, підвісок та прикрас.



Як розповіла майстриня й волонтерка



До великоднього ярмарку, у якому планує брати участь, жінка зв'язала і продовжує в'язати різноманітні вироби. Кольори, з її слів, обирає яскраві, щоб підняти усім настрій. В’язані вироби майстриня створює залежно від сезону: має новорічні, осінні, святкові та патріотичні колекції.



"Лоточок для яєчок такий зроблений. Всередину ставиться курочка або зайчик. Це можна такий декор поставити на Пасху разом зі справжніми яєчками та з пасочкою. Яїчка можна 2-3 за день зв’язати. Зайчики-котики, то треба день-два, а як оформити, то й три. Дуже йдуть котики-захисники, песики Патрони, гусики-обнімусики теж, люди їх купують дітям, — сказала лучанка.



Волонтерством Людмила Янковська займається понад 15 років: спочатку допомагали сиротам і хворим дітям, з 2014 року — захисникам України. В'язати навчилась майже 60 років тому. В’язані писанки, зайців і курчат майстриня продає не тільки на ярмарках.



З волонтерською спільнотою "Волонтери Волині з добром у серці" лучанка спільно організовує онлайн лотереї, де продають різні лоти. На виручені гроші купують РЕБ та прилади нічного бачення, розповіла Людмила Янковська.



Жовто-блакитні серця передає військовослужбовцям на передову. 67-річна лучанка зазначила, що створила більш як пів тисячі таких сердець, які відправляла у складі різних посилок військовим та реалізовувала на благодійних ярмарках.



"Робим лоти, збираємо... Кошти йдуть на те, що хлопці просять, і зразу наші хлопці-волонтери завозять в бригади. Бригад в нас є 14 чи 15, яким ми допомагаємо чим можемо. Хочемо, щоб Україна була вільна і була перемога і був мир, щоб наші діти та внуки жили щасливо", — сказала жінка.



Багато років Людмила Янковська на колишньому Луцькому приладобудівному заводі, а декілька років тому вийшла на заслужений відпочинок. Попри це 67-річна лучанка продовжує трудитися, працюючи технічною працівницею в одній зі шкіл Луцька. У цьому році, говорить, матиме ювілей — 50 років трудового стажу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 67-річна волонтерка з Луцькадо Великодня створює колекцію в’язаних писанок, пасхальних зайців і курей. За час повномасштабної війни жінка змайструвала спицями та крючком декілька тисяч іграшок, брелоків, підвісок та прикрас.Як розповіла майстриня й волонтерка Суспільному , в’язання — її спосіб допомогти Збройним силам України.До великоднього ярмарку, у якому планує брати участь, жінка зв'язала і продовжує в'язати різноманітні вироби. Кольори, з її слів, обирає яскраві, щоб підняти усім настрій. В’язані вироби майстриня створює залежно від сезону: має новорічні, осінні, святкові та патріотичні колекції."Лоточок для яєчок такий зроблений. Всередину ставиться курочка або зайчик. Це можна такий декор поставити на Пасху разом зі справжніми яєчками та з пасочкою. Яїчка можна 2-3 за день зв’язати. Зайчики-котики, то треба день-два, а як оформити, то й три. Дуже йдуть котики-захисники, песики Патрони, гусики-обнімусики теж, люди їх купують дітям, — сказала лучанка.Волонтерством Людмила Янковська займається понад 15 років: спочатку допомагали сиротам і хворим дітям, з 2014 року — захисникам України. В'язати навчилась майже 60 років тому. В’язані писанки, зайців і курчат майстриня продає не тільки на ярмарках.З волонтерською спільнотою "Волонтери Волині з добром у серці" лучанка спільно організовує онлайн лотереї, де продають різні лоти. На виручені гроші купують РЕБ та прилади нічного бачення, розповіла Людмила Янковська.Жовто-блакитні серця передає військовослужбовцям на передову. 67-річна лучанка зазначила, що створила більш як пів тисячі таких сердець, які відправляла у складі різних посилок військовим та реалізовувала на благодійних ярмарках."Робим лоти, збираємо... Кошти йдуть на те, що хлопці просять, і зразу наші хлопці-волонтери завозять в бригади. Бригад в нас є 14 чи 15, яким ми допомагаємо чим можемо. Хочемо, щоб Україна була вільна і була перемога і був мир, щоб наші діти та внуки жили щасливо", — сказала жінка.Багато років Людмила Янковська на колишньому Луцькому приладобудівному заводі, а декілька років тому вийшла на заслужений відпочинок. Попри це 67-річна лучанка продовжує трудитися, працюючи технічною працівницею в одній зі шкіл Луцька. У цьому році, говорить, матиме ювілей — 50 років трудового стажу.

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