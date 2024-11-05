На Волині чоловік вчинив самогубство, підірвавши гранату





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Повідомлення про трагедію до поліції надійшло учора, близько 23 години.



Слідчо-оперативна група виявила пошкоджений автомобіль «Audi», в салоні якого знаходилось тіло його власника, 35-річного жителя району, із явними вибухово-рваними ранами.



Встановлено, що чоловік покінчив із життям, підірвавши гранату, ймовірно, через особисті проблеми.



На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, криміналістична лабораторія ГУНП, вибухотехніки.



Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про самогубство та незаконне поводження із боєприпасами.



Триває перевірка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському поліція з’ясовує обставини загибелі жителя району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Повідомлення про трагедію до поліції надійшло учора, близько 23 години.Слідчо-оперативна група виявила пошкоджений автомобіль «Audi», в салоні якого знаходилось тіло його власника, 35-річного жителя району, із явними вибухово-рваними ранами.Встановлено, що чоловік покінчив із життям, підірвавши гранату, ймовірно, через особисті проблеми.На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, криміналістична лабораторія ГУНП, вибухотехніки.Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про самогубство та незаконне поводження із боєприпасами.Триває перевірка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію