На Волині чоловік вчинив самогубство, підірвавши гранату

На Волині чоловік вчинив самогубство, підірвавши гранату
У Камінь-Каширському поліція з’ясовує обставини загибелі жителя району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Повідомлення про трагедію до поліції надійшло учора, близько 23 години.

Слідчо-оперативна група виявила пошкоджений автомобіль «Audi», в салоні якого знаходилось тіло його власника, 35-річного жителя району, із явними вибухово-рваними ранами.

Встановлено, що чоловік покінчив із життям, підірвавши гранату, ймовірно, через особисті проблеми.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, криміналістична лабораторія ГУНП, вибухотехніки.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1  ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про самогубство та незаконне поводження із боєприпасами.

Триває перевірка.
На Волині чоловік вчинив самогубство, підірвавши гранату
На Волині чоловік вчинив самогубство, підірвавши гранату



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Теги: волинянин, граната, самогубство
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