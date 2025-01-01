Стоматполіклініку у Луцьку відремонтують за 4,2 млн грн





Відповідно до тендера, на роботи мають витратити 4,282 млн грн.



Ремонтуватимуть фоє і коридор, хочуть зробити приміщення безбар’єрним, розповіла в коментарі Любов Яковчук.



Запланували відремонтувати:

стіни;



стелю;



підлогу;



електрику.



Також мають замінити двері в кабінети лікарів, деякі вікна, оновити вентиляцію та відремонтувати санвузол.



Роботи планують розпочати влітку, коли багато лікарів підуть у відпустки. Зачиняти заклад на час ремонту не будуть. Хочуть поділити приміщення на три частини, які ремонтуватимуться почергово, зазначає Яковчук.



Згідно з тендерною документацією, завершити ремонт мають до 30 вересня поточного року.



Всі роботи фінансуватиме стоматполіклініка.



Також директорка зазначає, що протягом року планують оновлювати матеріально-технічну базу, закуповувати стоматустановки. У 2025 році вже одну придбали.



Станом на 11 квітня аукціон виграло ТОВ «Україна Інжирінг». Медзаклад вивчає відповідні документи, щоб остаточно вирішити, чи підписувати з цією фірмою договір про початок робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У приміщенні КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» на просп. Волі, 39 влітку планують почати капітальний ремонт.Відповідно до тендера, на роботи мають витратити 4,282 млн грн.Ремонтуватимуть фоє і коридор, хочуть зробити приміщення безбар’єрним, розповіла в коментарі misto.media директорка КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка»Запланували відремонтувати:стіни;стелю;підлогу;електрику.Також мають замінити двері в кабінети лікарів, деякі вікна, оновити вентиляцію та відремонтувати санвузол.Роботи планують розпочати влітку, коли багато лікарів підуть у відпустки. Зачиняти заклад на час ремонту не будуть. Хочуть поділити приміщення на три частини, які ремонтуватимуться почергово, зазначає Яковчук.Згідно з тендерною документацією, завершити ремонт мають до 30 вересня поточного року.Всі роботи фінансуватиме стоматполіклініка.Також директорка зазначає, що протягом року планують оновлювати матеріально-технічну базу, закуповувати стоматустановки. У 2025 році вже одну придбали.Станом на 11 квітня аукціон виграло ТОВ «Україна Інжирінг». Медзаклад вивчає відповідні документи, щоб остаточно вирішити, чи підписувати з цією фірмою договір про початок робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію