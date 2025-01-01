Стоматполіклініку у Луцьку відремонтують за 4,2 млн грн
Сьогодні, 08:20
У приміщенні КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» на просп. Волі, 39 влітку планують почати капітальний ремонт.
Відповідно до тендера, на роботи мають витратити 4,282 млн грн.
Ремонтуватимуть фоє і коридор, хочуть зробити приміщення безбар’єрним, розповіла в коментарі misto.media директорка КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» Любов Яковчук.
Запланували відремонтувати:
стіни;
стелю;
підлогу;
електрику.
Також мають замінити двері в кабінети лікарів, деякі вікна, оновити вентиляцію та відремонтувати санвузол.
Роботи планують розпочати влітку, коли багато лікарів підуть у відпустки. Зачиняти заклад на час ремонту не будуть. Хочуть поділити приміщення на три частини, які ремонтуватимуться почергово, зазначає Яковчук.
Згідно з тендерною документацією, завершити ремонт мають до 30 вересня поточного року.
Всі роботи фінансуватиме стоматполіклініка.
Також директорка зазначає, що протягом року планують оновлювати матеріально-технічну базу, закуповувати стоматустановки. У 2025 році вже одну придбали.
Станом на 11 квітня аукціон виграло ТОВ «Україна Інжирінг». Медзаклад вивчає відповідні документи, щоб остаточно вирішити, чи підписувати з цією фірмою договір про початок робіт.
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Відповідно до тендера, на роботи мають витратити 4,282 млн грн.
Ремонтуватимуть фоє і коридор, хочуть зробити приміщення безбар’єрним, розповіла в коментарі misto.media директорка КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» Любов Яковчук.
Запланували відремонтувати:
стіни;
стелю;
підлогу;
електрику.
Також мають замінити двері в кабінети лікарів, деякі вікна, оновити вентиляцію та відремонтувати санвузол.
Роботи планують розпочати влітку, коли багато лікарів підуть у відпустки. Зачиняти заклад на час ремонту не будуть. Хочуть поділити приміщення на три частини, які ремонтуватимуться почергово, зазначає Яковчук.
Згідно з тендерною документацією, завершити ремонт мають до 30 вересня поточного року.
Всі роботи фінансуватиме стоматполіклініка.
Також директорка зазначає, що протягом року планують оновлювати матеріально-технічну базу, закуповувати стоматустановки. У 2025 році вже одну придбали.
Станом на 11 квітня аукціон виграло ТОВ «Україна Інжирінг». Медзаклад вивчає відповідні документи, щоб остаточно вирішити, чи підписувати з цією фірмою договір про початок робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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