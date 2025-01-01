Великий понеділок: як провести його за правилами

14 квітня за новим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Мартіна, сповідника, папи Римського. Сьогодні ж, як за новим, так і за старим стилем, починається Страсний тиждень, а сам день носить назву Великий понеділок. Розповідаємо про традиції, народні прикмети і заборони дати та яке церковне свято сьогодні відзначають віряни за старим календарем.2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль - новоюліанський, тому неперехідні свята (з фіксованою датою) змістилися на 13 днів раніше. Але частина вірян продовжують дотримуватися старого стилю (юліанського) - його збереження залишається правом релігійних громад і монастирів.14 квітня починається Страсний тиждень, останній тиждень Великого посту. Перший його день називається Великий понеділок. У храмах цього дня згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого продали в рабство його ж брати, а також здійснюють Чин мироваріння - виготовляють ароматичну олію (миро) для помазання після хрещення.якщо день теплий - чекай похолодання і гарний урожай влітку;хмари тануть - настане ясна і суха погода;дощ цього дня - до поганого врожаю.У народі 14 квітня - свято Мартін Лисогон. День так прозвали тому, що зазвичай у цей час лисиці залишають старі нори і будують собі нові.У церковне свято 14 квітня не можна лаятися, сваритися, відмовляти в допомозі, ображати тварин і особливо птахів.Триває Великий піст, а Страсний тиждень - найсуворіший, тому тим, хто поститься, не можна порушувати правила посту. У Великий понеділок слід дотримуватися сухоїдіння. Раніше ми докладно розповідали, що можна і не можна їсти у Великий піст 2025 - календар харчування по днях.Що сьогодніза народними прикметами: обманювати, лестити і давати неправдиві обіцянки - інакше можна накликати біду, також не радять займатися важкою фізичною працею (повсякденними справами можна) і святкувати весілля та дні народження.У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святого Мартіна, як до заступника за нас перед Богом - просять у нього захист від голоду, розорення і допомоги позбутися поганих звичок.