Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 14 квітня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 14 квітня, сонячна активність поступово спадатиме – показник знизиться до Кр-індексу 3-4. Протягом першої половини дня люди можуть ще відчувати наслідки бурі, але вже до вечора геомагнітне поле стабілізується.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 14 квітня, сонячна активність поступово спадатиме – показник знизиться до Кр-індексу 3-4. Протягом першої половини дня люди можуть ще відчувати наслідки бурі, але вже до вечора геомагнітне поле стабілізується.
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