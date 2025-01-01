Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 14 квітня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.У понеділок, 14 квітня, сонячна активність поступово спадатиме – показник знизиться до Кр-індексу 3-4. Протягом першої половини дня люди можуть ще відчувати наслідки бурі, але вже до вечора геомагнітне поле стабілізується.