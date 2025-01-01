Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 14 квітня

Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 14 квітня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 14 квітня, сонячна активність поступово спадатиме – показник знизиться до Кр-індексу 3-4. Протягом першої половини дня люди можуть ще відчувати наслідки бурі, але вже до вечора геомагнітне поле стабілізується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 14 квітня
Сьогодні, 01:30
14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На війні з окупантами загинув воїн з Луцького району Юрій Чахрайчук
13 квітня, 23:19
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Кісельов
13 квітня, 22:12
У Канаді спалили заклад «Галі Балуваної»: що відомо
13 квітня, 21:15
Схожі новини
Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 12 квітня Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 12 квітня
12 квітня, 10:16
Чи очікувати магнітні бурі 10 квітня 2025 року: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 10 квітня 2025 року: прогноз
10 квітня, 01:30
Прогноз магнітних бур на 8-9 квітня: якою буде сонячна активність Прогноз магнітних бур на 8-9 квітня: якою буде сонячна активність
08 квітня, 01:30
Україну накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день Україну накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день
07 квітня, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 14 квітня
Сьогодні, 01:30
 0
14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На війні з окупантами загинув воїн з Луцького району Юрій Чахрайчук
13 квітня, 23:19
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Кісельов
13 квітня, 22:12
 0
У Канаді спалили заклад «Галі Балуваної»: що відомо
13 квітня, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8