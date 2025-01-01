Курс валют на 14 квітня

Курс валют на 14 квітня
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта оновила історичний максимум.

Офіційний курс на 14 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3879 гривень за 1 долар (-0,0152 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,9153 гривень за 1 євро (+1,0738 грн). Попередній максимум було встановлено 20 вересня 2024 року - 46,2393 гривень за євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 14 квітня
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 14 квітня
Сьогодні, 01:30
14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На війні з окупантами загинув воїн з Луцького району Юрій Чахрайчук
13 квітня, 23:19
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Кісельов
13 квітня, 22:12
Схожі новини
Курс валют на 12 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 12 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
12 квітня, 11:19
Нацбанк різко послабив гривню: офіційний курс валют на 10 квітня Нацбанк різко послабив гривню: офіційний курс валют на 10 квітня
10 квітня, 03:11
Курс валют на 8 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 8 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
08 квітня, 03:11
Курс валют на 7 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 7 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
07 квітня, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют на 14 квітня
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 14 квітня
Сьогодні, 01:30
 0
14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На війні з окупантами загинув воїн з Луцького району Юрій Чахрайчук
13 квітня, 23:19
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Кісельов
13 квітня, 22:12
 0
Медіа
відео
1/8