14 квітня на Волині: гортаючи календар

14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження народного артиста України Василь Чепелюк (на фото).

Також 14 квітня свято у колишнього керівника комунального підприємства «Управління будинком Волинської обласної ради» Віктора Талашка.

Вітаємо їх зі святом. Зичимо любові, здоров'я і безмежного народження.

Сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить ім’я Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр, – бажаємо радості від життя та прихильності ангела-охоронця.

14 квітня за новим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Мартіна, сповідника, папи Римського. Сьогодні ж, як за новим, так і за старим стилем, починається Страсний тиждень, а сам день носить назву Великий понеділок.

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Теги: день народження, свята, іменини
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