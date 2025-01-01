14 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження народного артиста України(на фото).Також 14 квітня свято у колишнього керівника комунального підприємства «Управління будинком Волинської обласної ради»Вітаємо їх зі святом. Зичимо любові, здоров'я і безмежного народження.Сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить ім’я Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр, – бажаємо радості від життя та прихильності ангела-охоронця.14 квітня за новим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Мартіна, сповідника, папи Римського. Сьогодні ж, як за новим, так і за старим стилем, починається Страсний тиждень, а сам день носить назву Великий понеділок.