14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження народного артиста України Василь Чепелюк (на фото).
Також 14 квітня свято у колишнього керівника комунального підприємства «Управління будинком Волинської обласної ради» Віктора Талашка.
Вітаємо їх зі святом. Зичимо любові, здоров'я і безмежного народження.
Сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить ім’я Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр, – бажаємо радості від життя та прихильності ангела-охоронця.
14 квітня за новим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Мартіна, сповідника, папи Римського. Сьогодні ж, як за новим, так і за старим стилем, починається Страсний тиждень, а сам день носить назву Великий понеділок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також 14 квітня свято у колишнього керівника комунального підприємства «Управління будинком Волинської обласної ради» Віктора Талашка.
Вітаємо їх зі святом. Зичимо любові, здоров'я і безмежного народження.
Сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить ім’я Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр, – бажаємо радості від життя та прихильності ангела-охоронця.
14 квітня за новим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Мартіна, сповідника, папи Римського. Сьогодні ж, як за новим, так і за старим стилем, починається Страсний тиждень, а сам день носить назву Великий понеділок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На війні з окупантами загинув воїн з Луцького району Юрій Чахрайчук
13 квітня, 23:19
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Кісельов
13 квітня, 22:12
У Канаді спалили заклад «Галі Балуваної»: що відомо
13 квітня, 21:15
Відійшов у вічність колишній голова суду на Волині
13 квітня, 20:38