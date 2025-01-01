На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Кісельов

На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Кісельов
На Донеччині загинув 25-річний солдат Андрій Олександрович Кісельов.

Про це повідомила Дубівська громада.

«З глибоким болем та скорботою повідомляємо: 11 квітня 2025 року, в результаті бойових дій під час захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України, загинув наш земляк – житель села Дубове, стрілець – зенітник зенітно-ракетного взводу І механізованого батальйону військової частини А 2 167, солдат – Андрій Олександрович Кісельов, 1999 р.н., під час здійснення противником штурмових дій позицій поблизу населеного пункту Преображенка Покровського району Донецької області», – йдеться у дописі.

В Дубівській громаді відсьогодні оголошено триденну жалобу.

ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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