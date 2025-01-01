На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Кісельов

Андрій Олександрович Кісельов.



Про це повідомила Дубівська громада.



«З глибоким болем та скорботою повідомляємо: 11 квітня 2025 року, в результаті бойових дій під час захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України, загинув наш земляк – житель села Дубове, стрілець – зенітник зенітно-ракетного взводу І механізованого батальйону військової частини А 2 167, солдат – Андрій Олександрович Кісельов, 1999 р.н., під час здійснення противником штурмових дій позицій поблизу населеного пункту Преображенка Покровського району Донецької області», – йдеться у дописі.



В Дубівській громаді відсьогодні оголошено триденну жалобу.



ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув 25-річний солдатПро це повідомила Дубівська громада.«З глибоким болем та скорботою повідомляємо: 11 квітня 2025 року, в результаті бойових дій під час захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України, загинув наш земляк – житель села Дубове, стрілець – зенітник зенітно-ракетного взводу І механізованого батальйону військової частини А 2 167, солдат – Андрій Олександрович Кісельов, 1999 р.н., під час здійснення противником штурмових дій позицій поблизу населеного пункту Преображенка Покровського району Донецької області», – йдеться у дописі.В Дубівській громаді відсьогодні оголошено триденну жалобу.ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

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