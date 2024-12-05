У Канаді спалили заклад «Галі Балуваної»: що відомо
Сьогодні, 21:15
В Канаді у Торонто згорів заклад «Галі Балуваної» (Multicook). Наразі поліція розслідує інцидент, адже є ймовірність, що це був підпал.
Про це повідомляє власник цього закладу у Торонто Роман Покровський, передає "Конкурент".
За його словами, у заклад невідомий вночі кинув пляшку з пальним, що викликало пожежу.
«Коли ти сильний і потужний приїхав будувати в Канаді класний бізнес – тобі вставляють палки в колеса», – сказав Покровський.
У відео Роман кілька разів наголошував, що у пожежі винні нібито конкуренти, адже його магазин пропонує гарну і смачну продукцію. Проте наразі копи офіційно не підтверджували версію з підпалом.
Як повідомив Телеграф, Роман вже опублікував у мережі відео з камер спостереження, де видно, як невідомий чоловік підходить до закладу з пляшкою. Він підпалює її та кидає, розбиваючи скло. За кілька хвилин з закладу починає йти дим.
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Про це повідомляє власник цього закладу у Торонто Роман Покровський, передає "Конкурент".
За його словами, у заклад невідомий вночі кинув пляшку з пальним, що викликало пожежу.
«Коли ти сильний і потужний приїхав будувати в Канаді класний бізнес – тобі вставляють палки в колеса», – сказав Покровський.
У відео Роман кілька разів наголошував, що у пожежі винні нібито конкуренти, адже його магазин пропонує гарну і смачну продукцію. Проте наразі копи офіційно не підтверджували версію з підпалом.
Як повідомив Телеграф, Роман вже опублікував у мережі відео з камер спостереження, де видно, як невідомий чоловік підходить до закладу з пляшкою. Він підпалює її та кидає, розбиваючи скло. За кілька хвилин з закладу починає йти дим.
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