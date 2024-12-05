У Канаді спалили заклад «Галі Балуваної»: що відомо





Про це повідомляє власник цього закладу у Торонто Роман Покровський, передає



За його словами, у заклад невідомий вночі кинув пляшку з пальним, що викликало пожежу.



«Коли ти сильний і потужний приїхав будувати в Канаді класний бізнес – тобі вставляють палки в колеса», – сказав Покровський.



У відео Роман кілька разів наголошував, що у пожежі винні нібито конкуренти, адже його магазин пропонує гарну і смачну продукцію. Проте наразі копи офіційно не підтверджували версію з підпалом.



Як повідомив Телеграф, Роман вже опублікував у мережі відео з камер спостереження, де видно, як невідомий чоловік підходить до закладу з пляшкою. Він підпалює її та кидає, розбиваючи скло. За кілька хвилин з закладу починає йти дим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Канаді у Торонто згорів заклад «Галі Балуваної» (Multicook). Наразі поліція розслідує інцидент, адже є ймовірність, що це був підпал.Про це повідомляє власник цього закладу у Торонто, передає "Конкурент" За його словами, у заклад невідомий вночі кинув пляшку з пальним, що викликало пожежу.«Коли ти сильний і потужний приїхав будувати в Канаді класний бізнес – тобі вставляють палки в колеса», – сказав Покровський.У відео Роман кілька разів наголошував, що у пожежі винні нібито конкуренти, адже його магазин пропонує гарну і смачну продукцію. Проте наразі копи офіційно не підтверджували версію з підпалом.Як повідомив Телеграф, Роман вже опублікував у мережі відео з камер спостереження, де видно, як невідомий чоловік підходить до закладу з пляшкою. Він підпалює її та кидає, розбиваючи скло. За кілька хвилин з закладу починає йти дим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію