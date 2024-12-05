У Канаді спалили заклад «Галі Балуваної»: що відомо

У Канаді спалили заклад «Галі Балуваної»: що відомо
В Канаді у Торонто згорів заклад «Галі Балуваної» (Multicook). Наразі поліція розслідує інцидент, адже є ймовірність, що це був підпал.

Про це повідомляє власник цього закладу у Торонто Роман Покровський, передає "Конкурент".

За його словами, у заклад невідомий вночі кинув пляшку з пальним, що викликало пожежу.

«Коли ти сильний і потужний приїхав будувати в Канаді класний бізнес – тобі вставляють палки в колеса», – сказав Покровський.

У відео Роман кілька разів наголошував, що у пожежі винні нібито конкуренти, адже його магазин пропонує гарну і смачну продукцію. Проте наразі копи офіційно не підтверджували версію з підпалом.

Як повідомив Телеграф, Роман вже опублікував у мережі відео з камер спостереження, де видно, як невідомий чоловік підходить до закладу з пляшкою. Він підпалює її та кидає, розбиваючи скло. За кілька хвилин з закладу починає йти дим.

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Теги: Галя Балувана, Канада, підпал
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