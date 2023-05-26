Відійшов у вічність колишній голова суду на Волині

Володимир Іванович Хомич.



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«13 квітня, зупинилося серце Володимира Івановича Хомича. Він працював суддею Любешівського районного суду Волинської області із 1995 року», – зазначили у виданні.



У 2000 році Указом Президента України він був призначений головою цього суду. З жовтня 2016 року Володимир Іванович – суддя у відставці.



«Любешівці знали й назавжди запам’ятають його як принципову, справедливу людину, для якої закон був на першому місці. А ще Володимир Хомич був неперевершеним пасічником та вправним мисливцем», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині відійшов у вічність колишній голова Любешівського судуЙдеться у дописі сайту Нове життя.«13 квітня, зупинилося серце Володимира Івановича Хомича. Він працював суддею Любешівського районного суду Волинської області із 1995 року», – зазначили у виданні.У 2000 році Указом Президента України він був призначений головою цього суду. З жовтня 2016 року Володимир Іванович – суддя у відставці.«Любешівці знали й назавжди запам’ятають його як принципову, справедливу людину, для якої закон був на першому місці. А ще Володимир Хомич був неперевершеним пасічником та вправним мисливцем», – йдеться у повідомленні.

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