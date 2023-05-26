Відійшов у вічність колишній голова суду на Волині

Відійшов у вічність колишній голова суду на Волині
На Волині відійшов у вічність колишній голова Любешівського суду Володимир Іванович Хомич.

Йдеться у дописі сайту Нове життя.

«13 квітня, зупинилося серце Володимира Івановича Хомича. Він працював суддею Любешівського районного суду Волинської області із 1995 року», – зазначили у виданні.

У 2000 році Указом Президента України він був призначений головою цього суду. З жовтня 2016 року Володимир Іванович – суддя у відставці.

«Любешівці знали й назавжди запам’ятають його як принципову, справедливу людину, для якої закон був на першому місці. А ще Володимир Хомич був неперевершеним пасічником та вправним мисливцем», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, суддя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Канаді спалили заклад «Галі Балуваної»: що відомо
Сьогодні, 21:15
Відійшов у вічність колишній голова суду на Волині
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 14 квітня
Сьогодні, 20:00
«Досвід комп’ютерних ігор дає перевагу», - геймер з Волині, який став пілотом FPV. ФОТО
Сьогодні, 19:25
Лучанин сяде на три роки за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
У Києві голова одного з райсудів на блокпосту на смерть збив нацгвардійця У Києві голова одного з райсудів на блокпосту на смерть збив нацгвардійця
26 травня, 2023, 10:52
Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду
13 вересня, 2021, 16:12
Померла колишня суддя з Волині Померла колишня суддя з Волині
19 березня, 2020, 15:06
Помер колишній суддя з Волині Помер колишній суддя з Волині
09 лютого, 2020, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Канаді спалили заклад «Галі Балуваної»: що відомо
Сьогодні, 21:15
 0
Відійшов у вічність колишній голова суду на Волині
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 14 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
«Досвід комп’ютерних ігор дає перевагу», - геймер з Волині, який став пілотом FPV. ФОТО
Сьогодні, 19:25
 0
Лучанин сяде на три роки за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8