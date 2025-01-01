Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 14 квітня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Так, за прогнозами у понедліок у Луцьку буже хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.



На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі у західній половині, вдень на всій території області невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, якою буде погода на території Волинської області у понеділок, 14 квітня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Так, за прогнозами у понедліок у Луцьку буже хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі у західній половині, вдень на всій території області невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17° тепла.

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