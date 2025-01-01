Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 14 квітня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 14 квітня
Волинські синоптики розповіли, якою буде погода на території Волинської області у понеділок, 14 квітня.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Так, за прогнозами у понедліок у Луцьку буже хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.

На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі у західній половині, вдень на всій території області невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Канаді спалили заклад «Галі Балуваної»: що відомо
Сьогодні, 21:15
Відійшов у вічність колишній голова суду на Волині
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 14 квітня
Сьогодні, 20:00
«Досвід комп’ютерних ігор дає перевагу», - геймер з Волині, який став пілотом FPV. ФОТО
Сьогодні, 19:25
Лучанин сяде на три роки за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня
12 квітня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 квітня
11 квітня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 квітня
10 квітня, 20:00
Синоптики попередили волинян про небезпечну зміну погоди Синоптики попередили волинян про небезпечну зміну погоди
10 квітня, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Канаді спалили заклад «Галі Балуваної»: що відомо
Сьогодні, 21:15
 0
Відійшов у вічність колишній голова суду на Волині
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 14 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
«Досвід комп’ютерних ігор дає перевагу», - геймер з Волині, який став пілотом FPV. ФОТО
Сьогодні, 19:25
 0
Лучанин сяде на три роки за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8