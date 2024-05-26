Лучанин сяде на три роки за ухилення від мобілізації





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише



Едуарда Ш. військово-лікарська комісія визнала таким, що підлягає призову на військову службу під час мобілізації. 14 лютого 2024 року він отримав під особистий підпис повістку, але у вказаний термін не прийшов на збірний пункт для подальшого проходження служби.



Дій кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).



На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю і просив суворо не карати. Він вперше притягується до криміналу.



Однак суд врахував, що під час війни конституційним обов'язком кожного громадянина є захист Батьківщини. Тому звільнення чоловіка від покарання, як йдеться в матеріалах справи, створює в очах суспільства негативне враження безкарності.



У підсумку Едуарду Ш. призначили три роки позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець Луцька отримав три роки ув'язнення, бо не прийшов до пункту збору після отримання повістки.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише ІА Волинські новини. Едуарда Ш. військово-лікарська комісія визнала таким, що підлягає призову на військову службу під час мобілізації. 14 лютого 2024 року він отримав під особистий підпис повістку, але у вказаний термін не прийшов на збірний пункт для подальшого проходження служби.Дій кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю і просив суворо не карати. Він вперше притягується до криміналу.Однак суд врахував, що під час війни конституційним обов'язком кожного громадянина є захист Батьківщини. Тому звільнення чоловіка від покарання, як йдеться в матеріалах справи, створює в очах суспільства негативне враження безкарності.У підсумку Едуарду Ш. призначили три роки позбавлення волі.

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